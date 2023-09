Romanii nu se mai interneaza in spital de teama de a nu ramane someri

Numarul internarilor in spital a scazut, anul acesta, cu peste 10%. Fenomenul este cauzat de saracie si de faptul ca romanii se tem de pierderea locurilor de munca, in sensul ca un concediu medical i-ar putea lasa fara job.

Managerii de spital au constatat ca numarul internarilor a scazut simtitor in ultimele luni ale acestui an. "Avem o scadere de peste 10% la internari. Iar aceasta situatie se intalneste in aproape toate spitalele din Romania. Bolnavilor le este teama sa mai vina la spital din cauza costurilor imprevizibile care apar pe perioada internarii, a scaderii veniturilor prin concediul medical si, mai ales, din cauza insecuritatii locului de munca", explica prof. dr. Gheorghe Iana, manager al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, citat de Cotidianul.

"Romanii vor sa-si conserve locurile de munca si prefera sa se duca bolnavi la serviciu si sa se trateze acasa cu ce apuca, pentru ca le e frica de faptul ca o internare ar provoca un loc fruntas pe lista de disponibilizari", explica ea.

Seful SUUB sustine ca si numarul celor care se prezinta zilnic la Camera de Garda a spitalului a scazut cu 25% si ca cele mai multe cazuri le reprezinta urgentele si asiguratii facultativ.

"Acest lucru nu inseamna ca romanii sunt mai sanatosi, ci doar ca nu mai vin la spital cand boala se poate trata rapid, ci se prezinta la medic abia atunci cand devin cazuri grave", precizeaza prof. dr. Gheorghe Iana.

Mai putine interventii chirurgicale

Criza a facut ca si numarul interventiilor chirurgicale sa scada semnificativ, listele de asteptare pentru progamarea la operatii devenind o amintire.

"Lumea este amarata si speriata de o chestie care nu e reala, aceea ca cineva ar conditiona actul medical. Vin si ne spun ca au intarziat sa ajunga la doctor pentru ca nu au fost pregatiti din punct de vedere financiar. Adresabilitatea a scazut, este foarte evident, in toate sectiile, mai ales la chirurgie si interne", spune dr. Adrian Vaduva, fost director medical al Spitalului Clinic Cantacuzino.

Nici la Spitalul "Marie Curie" din Capitala lucrurile nu stau altfel. "Multe sectii din spital sunt aproape pustii. Am vorbit si cu colegii mei de la celelalte spitale si mi-au spus ca aceeasi problema o au si ei. Oamenii nu mai vin la doctor pentru ca nu au bani", precizeaza dr. Radu Tabacaru, director medical al Spitalului "Marie Curie".