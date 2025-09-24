Scandal in Suedia: Asistenti medicali au obtinut diplome de studii si de practica false din Romania

Scandal in Suedia: Asistenti medicali au obtinut diplome de studii si de practica false din Romania
Cel putin 27 de asistenti medicali suedezi au obtinut, din Polonia si Romania, certificate de studii si de practica false, a dezvaluit o ancheta a jurnalistilor de la televiziunea publica suedeza.

Potrivit TVR, majoritatea diplomelor au fost obtinute la noi in tara, fara ca asistentii sa fi mers la scoala macar o ora. O asistenta medicala trebuie sa acumuleze cel putin 4.600 de ore de studiu teoretic si practic, potrivit directivelor UE.

Astfel, pacientii din Suedia sunt pusi in pericol zi de zi, iar in tara a fost declansat un intreg scandal din aceasta cauza.

In lantul diplomelor cumparate intra mai multi actori, inclusiv cei din scoala care emit documentul, dar si cei care certifica dreptul de practica. Autoritatile suedeze sustin ca in sistemul din regat nu este nicio fisura, intrucat se bazeaza pe increderea intre statele membre ale Uniunii Europene.

"Este o situatie care trebuie rezolvata de tara vizata. Rolul nostru este sa informam, pentru a ne asigura ca avem un dialog bun in baza cadrului legal al UE, sa cooperam si sa gasim solutii la asemenea probleme", a declarat Zara Warglo, directoarea Consiliului National Suedez pentru Sanatate, potrivit sursei citate.

Jurnalistii din Suedia mai arata ca au descoperit 5 institutii de invatamant care au eliberat diplome unor persoane care nici macar nu au trecut pe la scoala .

