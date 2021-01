Scandalul vaccinarilor preferentiale de la CJ Sibiu. Presedintele institutiei anuleaza programarile realizate la centrul din cadrul Spitalului Judetean

"In urma aparitiilor in mediul public a unor informatii privind vaccinarea angajatilor CJ Sibiu, facem urmatoarele precizari: Niciun angajat al Consiliului Judetean Sibiu, care este eligibil in etapa a II-a de vaccinare, nu a fost vaccinat si nu exista programari valide in acest sens. Ca in majoritatea institutiilor publice, si la nivelul Consiliului Judetean Sibiu a fost desemnata o persoana care sa centralizeze datele angajatilor care doresc sa se vaccineze. Din totalul de 119 angajati ai CJ Sibiu aflati in plata , s-au inscris 69 de persoane, iar persoana responsabila din cadrul institutiei a solicitat sprijinul Biroului IT al Spitalului Judetean Sibiu pentru inscrierea in platforma nationala a acestora. Dintr-o regretabila eroare, o parte dintre persoanele aflate pe lista transmisa de CJ Sibiu au fost introduse alaturi de celelalte persoane eligibile sa se vaccineze in cadrul centrului de vaccinare amenajat in cadrul Spitalului", se precizeaza in comunicatul transmis luni de catre Consiliul Judetean Sibiu.Presedintele CJ Sibiu, Daniela Cimpean, da asigurari ca se va respecta legea in privinta vaccinarii angajatilor institutiei."Imediat ce am fost sesizata cu privire la aceasta eroare, am dispus masura anularii programarilor. Sunt total impotriva unor astfel de practici . Imi indemn de fiecare data echipa ca, orice actiune pe care o desfasoara, sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare si nu exista nicio sustinere din partea mea pentru eludarea etapelor pe care trebuie sa le urmeze fiecare cetatean pentru vaccinare sau pentru alte actiuni similare. Va incurajez ca oricand sesizati astfel de situatii sa mi le semnalati" a declarat presedintele CJ Sibiu, Daniela Cimpean.Cimpean sustine ca, "in prezent, angajatii CJ Sibiu sunt introdusi in platforma nationala de vaccinare de catre reprezentantul desemnat de conducerea institutiei, fiecare angajat urmand sa isi faca individual programarea"."Consiliul Judetean Sibiu isi desfasoara intreaga activitate respectand principiul transparentei si al corectitudinii, raspunzand cu promptitudine oricarei sesizari privind posibile nereguli", se mai afirma in comunicatul mentionat.Precizarea CJ Sibiu vine dupa ce un membru al USR PLUS Sibiu, profesorul Zeno Popovici, a acuzat faptul ca angajati ai institutiei au fost programati pentru vaccinare la centrul care functioneaza la Spitalul Judetean, pentru persoane eligibile primei etape, insa acest centru nu mai este disponibil pentru programari pe platforma nationala si in cadrul celei de-a doua etape."Consiliul Judetean isi vaccineaza tot personalul incepand de maine (vineri - n.r.) la centrul de vaccinare de la Spitalul Judetean, care nu este pe platforma. Am vazut o confirmare de programare care arata exact ca cea de pe platforma, deci rezulta ca exista centre de vaccinare pe platforma care nu-s vizibile de muritorii de rand", a scris Zeno Popovici joi, pe pagina sa de Facebook El a mai relatat si faptul ca, in calitate de cadru didactic eligibil pentru vaccinarea in a doua etapa, a reusit sa se programeze abia in martie, la centrul din orasul Avrig, in municipiul Sibiu nemaifiind locuri disponibile.