In prezent, alocatia de hrana din spitale este de 10 lei pe zi, pentru fiecare pacient, astfel ca de luna viitoare ea va ajunge la 20 de lei.Spitalele care au si alte resurse bugetare in afara de fondurile CNAS si de la bugetul de stat pot creste alocatia si mai mult.Potrivit stiri.tvr.ro , Spitalele publice au obligatia ca, in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a hotararii, sa afiseze pe site-ul propriu nivelul alocatiei de hrana stabilit pentru consumurile colective.