Sectia ATI de pediatrie din Cluj, transformata in sectie pentru copiii cu forme grave de Covid-19

Patru paturi din cele existente la sectia ATI vor fi destinate copiilor cu forme grave ale infectiei cu noul coronavirus, scrie Monitorul de Cluj Doi copii cu varsta de aproximativ 14 ani au ajuns la terapie intensiva, in ultima perioada, la Cluj.Spitalele din Cluj suport COVID-19 vor fi suplimentate cu paturi noi pentru sectiile de Terapie Intensiva. La Cluj se va depasi numarul de 100 de locuri functionale.Cluj a raportat 495 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, un total de 19.969 de cazuri si o rata de incidenta de 6,84 la mia de locuitori Autoritatile au transmis miercuri, 25 noiembrie 2020, un nou raport ingrijorator privitor la evolutia pandemiei de COVID-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.739 de cazuri noi si 163 de decese. La ATI sunt internati 1.205 de pacienti.