Secretar de stat in Ministerul Sanatatii: Zilele urmatoare vom definitiva procesul pentru trei centre de mari arsi

"In imprumutul pe care ministerul l-a realizat cu Banca Mondiala am facut pasi importanti si zilele urmatoare vom definitiva procesul pentru trei centre de mari arsi la Timisoara, Targu Mures si Bucuresti - Spitalul de Copii 'Grigore Alexandrescu'. Centrul de Arsi Timisoara este cel mai avansat si urmeaza sa lansam procedura de licitatie pentru executie, cu termen de finalizare 2024. Pentru Targu Mures urmeaza cativa pasi administrativi in aceasta saptamana si o hotarare de Guvern in decembrie si speram, in prima parte anului viitor, sa lansam, de asemenea, licitatia de executie. Pentru 'Grigore Alexandrescu' saptamana viitoare avem hotararea de Guvern si, la fel, in prima parte a anului viitor licitatia de executie", a declarat Garofil, la dezbaterea "De ce avem nevoie de un parteneriat strategic pentru sanatate", organizata de Coalitia "Votez pentru sanatate".Potrivit lui Garofil, centrele de arsi sunt niste spitale "in adevaratul sens al cuvantului", cu sectii ATI, cu sali de operatie, cu Unitate de Primiri Urgente."Este o investitie de peste 200 de milioane de euro si am negociat cu Banca Mondiala si am obtinut extinderea imprumutului cu inca 150 de milioane de euro. Cele trei centre de arsi au asigurata sursa de finantare din acest imprumut cu Banca Mondiala. (...) Facem pasi importanti si in acest domeniu al marilor arsi, unde suntem deficitari", a adaugat secretarul de stat.El a declarat ca, in prezent, in Romania exista 23 de paturi de mari arsi functionale si inca 10 pentru pacientii pediatrici, dar pentru a acoperi nevoia la nivel national sunt necesare aproximativ 60.