Inca zece paturi la tarapie intensiva pentru bolnavii COVID-19, disponibile in Bucuresti. Spitalul apartine Ministerului Transporturilor

Potrivit Ministerului Transporturilor, la eforturile de a combate pandemia COVID-19, Spitalul Witting contribuie, de marti, cu 10 paturi din sectia ATI.Din reteaua de 15 spitale a Ministerului Transporturilor, 10 sunt unitati suport COVID-19."Le multumesc medicilor, asistentilor si infirmierilor care au fost detasati la Witting pentru a asigura personalul necesar", a afirmat ministrul Catalin Drula , citat in comunicatul ministerului.Ministrul si-a exprimat aprecierea si pentru sprijinul institutional primit de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Ministerul Sanatatii."De asemenea, as dori sa adresez o rugaminte tuturor oamenilor: mult a fost, speram ca putin a ramas. Un efort sustinut de respectare a masurilor de protectie si increderea in vaccinare reprezinta sansa noastra de a reveni la o viata normala", a adaugat ministrul Catalin Drula.Medicul Alexandru Gadea, liderul sindicatului "Salus" din Spitalul C.F Witting a relatat pentru News.ro situatia din sectia de ATI a unitatii sanitare. Practic, acolo exista 16 paturi ultraperformante de ATI care stateau nefolosite inca din 15 ianuarie pentru ca nu exista personal medical care sa le foloseasca. In tot acest timp, nu au fost detasati aici medici de ATI, spunea medicul, chiar daca sectia de ATI Covid are nevoie de un normativ crescut de personal.Ministerul Transporturilor, in a carui subordine se afla unitatea medicala, a anuntat ca, impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta lucreaza pentru gasirea unei solutii de operationalizare a sectiei ATI de la Spitalul Witting. Masurile vizate se refera atat la infrastructura existenta, cat mai ales la asigurarea personalului necesar. "Mai precis, este vorba de detasarea de medici specialisti pentru a deservi aceasta infrastructura spitaliceasca. Demersurile continua si se vor finaliza in cel mai scurt timp. Efortul national de suplimentare a numarului de paturi ATI, in contextul epidemiologic, este o prioritate pentru intregul sector public din Romania", a explicat Ministerul Transporturilor dupa difuzarea materialului News.ro.