Cum arata noua sectie ATI Piatra Neamt, construita de Daruieste Viata. "Ne apropiem de finalizare"

Este vorba despre un spital modular. Fondatoarele Asociatiei Daruieste Viata, Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu, au anuntat ca sectia ATI este aproape gata."Ne apropiem de finalizare la Piatra Neamt. A fost un proiect greu, cu multe provocari, cu o vreme care ne-a pus saptamanal la incercare si ne-a obligat sa adaptam solutii, sa recalibram termene, sa muncim mai mult, mai ales echipele de constructori.Spitalul Judetean Piatra Neamt va avea in curand o sectie ATI functionala si asta doar datorita voua, donatorilor si sponsorilor acestui proiect", este mesajul postat pe Facebook Spitalul va cuprinde: 18 paturi, grupate in 3 saloane si o rezerva de tip izolator si numeroase spatii dedicate echipei medicale si pacientilor. Spitalul va beneficia de centrala de tratare a aerului si retea de gaze medicale, esentiale oricarei sectii de terapie intensiva.Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt a fost distrusa in totalitate in urma incendiului din 14 noiembrie.