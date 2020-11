Radiografia unui sistem sanitar condus de interimari instalati politic. "Daca spui ca finantarea nu iti acopera nevoile, atunci zbori din post si vine altcineva"

Unii manageri accepta postul pentru a-si atrage fonduri pentru sectiile lor

Chiar ministrul Nelu Tataru vorbea, dupa tragedia de la Piatra Neamt, intr-o emisiune de la Digi 24 , ca 80% dintre managerii spitalelor din Romania ar trebui schimbati din functii."Noi suntem si am fost in acesti 30 de ani si nu mai vorbesc in ultimele 7-8 luni intr-o modernizare fortata a acestui sistem medical. Daca pana in aceasta pandemie unii banuiam, altii stiam ce este sistemul, in aceasta pandemie s-a dezgolit. I-am vazut lipsurile toate... La un moment dat, la inceputul pandemiei, am spus ca 80% dintre manageri ar trebui schimbati. Imi mentin aceeasi parere", a declarat Nelu Tataru.De altfel, expertii in politici sanitare spun ca faptul ca sistemul sanitar romanesc este intr-o situatie grea este si urmare a faptului ca expertilor care sunt pusi in fruntea spitalelor pentru o perioada de timp le este teama sa se implice in decizii pe termen lung, pentru ca stiu ca pot fi schimbati in orice clipa.Razvan Chereches, profesor de sanatate publica la Universitatea Babes Bolyai, spune ca pentru a fi director de spital , persoana respectiva trebuie sa fie de partea politica aflata la putere."In Romania, managerii de spitale sunt numiti la nivel politic. Noi avem un master de sanatate publica si o intrebare pe care o primesc frecvent: "Cum ajungi director de spital?" Si raspunsul meu este "in primul rand, trebuie sa fii in partidul potrivit". Acesta este raspunsul meu, de 15 ani.In alte tari, sistemul este urmatorul. Exista programe de formare in management sanitar. Cei care termina aceste programe, ulterior termina un concurs si raman pe pozitiile respective. La noi, in schimb, ce se intampla: deciziile care privesc cine conduce spitalul sunt luate in partidul care conduce Guvernul.Si daca va uitati la concursul pe post, acolo unde s-a dat concurs pe post, de obicei este un singur candidat. Foarte rar se intampla sa fie doi candidati. Si unde sunt doi, unul se intampla sa se retraga in timpul concursului, ceea ce este un indicator", a spus razvan Chereches, pentru Ziare.com.Profesorul spune ca "o buna parte dintre manageri sunt numiti interimari. Pentru ca ii numeste direct ministrul si tot ministrul ii poate retrage instant. Si atunci sunt extrem de submisivi fata de solicitarile politice".Dar acest manageriat pe o perioada scurta de timp este o modalitate de a moderniza sectia care da seful spitalului."Oamenii se baga in functii de genul acesta pentru ca este o modalitate foarte usoara de a atrage fonduri catre sectia ta. Vorbim din perspectiva medicilor. Eu am fost pentru o perioada de timp manager la Spitalul din Satu-Mare. Sectia de ortopedie de acolo arata foarte rau, mai rau fata de celelalte sectii. Si i-am intrebat pe medici de ce arata asa. Si ei mi-au spus: "noi nu am avut niciodata manager". Acesta este doar un exemplu.Problema sta, de fapt, in felul urmator. Noi nu am modernizat niciodata sistemul de sanatate publica. Si nu ma refer numai la spitale, ma refer la tot ceea ce inseamna sistemul de sanatate. Am ramas pe modelul din anii '50, cu un sistem extrem de centralizat", a mai spus Razvan Chereches."Toata parodia cu concursurile care se dau, cu un singur candidat, e numai de fatada. Cand vine un nou Guvern, i se atrage atentia managerului de spital ca trebuie sa plece, astfel ca acestia isi dau demisia sau corpul de control al ministrului vine si face control, iar indicatorii de performanta manageriala sunt de asa natura construiti incat pe oricare dintre manageri, daca vrei sa il prinzi, il prinzi. Pentru ca nu ai cum sa-ti indeplinesti indicatorii, daca nu ai o finantare corespunzatoare.Pe de alta parte, daca tu iesi public si spui ca finantarea nu iti acopera nevoile, atunci zbori din post si vine altcineva.Nici un director de DSP din tara nu a iesit public sa spuna: "Nu avem destui oameni si destui bani", desi nu aveau. Daca ieseau, ar fi zburat din post a doua zi si ar fost pus cineva submisiv. Exact la fel este si in spitale. Numirile se fac de la Ministerul Sanatatii si au legatura cu afilierea politica", a mai explicat profesorul de sanatate publica.Razvan Chereches a mai spus ca si in Romania exista Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar. Insa aceasta este "un fel de struto-camila", o institutie care a fost infiintata acum ceva vreme si care se ocupa cu trainingul managerilor din sanatate. "Au niste cursuri de training, care insa nu formeaza abilitati reale. Multi manageri de spitale se duceau doar ca sa obtina diploma respectiva", a mai aratat profesorul."Intr-un sistem ca cel al nostru, toate butoanele sunt in biroul ministrului Sanatatii, la fel cum intr-un spital, toate butoanele sunt in biroul managerului general. Daca un manager vrea sa puna un spital pe roate, poate s-o faca. Are toate instrumentele. Iar un manager numit pe post si foarte bun in ceea ce face nu poate sa fie dat afara de ministru. Dar pentru asta trebuie facute criterii extrem de clare de performanta manageriala, care sunt indicatorii si cum trebuie sa-i atingi", a mai aratat expertul."Apoi trebuie facuta o demarcatie clara. Daca esti manager, esti numai manager. Pentru ca noi avem o problema, in foarte multe spitale, cand oamenii sunt si manageri si medici. Ori esti una, ori esti alta. Nu poti sa le faci pe amandoua pentru ca apare conflict de interese acolo. Nu poti sa tratezi pacienti si sa conduci spitalul. Nu poti sa fii un angajat in timp ce esti angajator. Te-ai dus manager, pe perioada pe care esti in acea functie, nu mai ai dreptul sa profesezi. Ti se suspenda automant dreptul de practica. Acest lucru trebuia sa il faca Colegiul Medicilor", a mai precizat Chereches.Profesorul a mai subliniat ca, "este adevarat, dupa o perioada, daca nu practica meseria, se deprofesionalizeaza. De aceea decizia de a trece pe partea de management, decizia de a schimba profesia, este foarte grea.. Medicii sunt formati sa faca diagnostic si tratament, atat. Managementul implica alt set de skill-uri si atitudini. Sa lucrezi cu documente, sa lucrezi, cu legislatie, cu resurse umane, cu fluxuri, cu eficientizare, cu asigurarea calitatii, este complet altceva, alta meserie.Nu exista supraoameni. Poate ca exista unul, doi, insa daca cercetam cea mai mare masa, nu sunt"."Dar daca ne asumam ca toti cei care sunt manageri in momentul acesta, pe post, ca urmare a unui concurs, raman pe post, atunci ce inseamna: noul Guvern care va veni sau noua structura de la nivelul Parlamentului nu are voie sa-i schimbe.Ganditi-va ca eu sunt numit manager interimar pe patru ani. Pai atunci euDar daca respectivul stie ca nu poate fi schimbat, el va investi in cariera de management si va investi in spital.Din acest motiv trebuie facute criterii clare, obiective, independente de mediul politic, de evaluarea calitatii", a mai aratat profesorul de la Universitatea Babes Bolyai."Dar daca vrei sa fii manager, iti dai demisia din Universitate, iti dai demisia ca medic si esti manager punct. Atunci poate sa spuna oricine ce vrea din clinica mea. Acestea sunt deciziile si punct. Eu mi-am ars corabiile in spate. Acum aceasta este cariera mea. Eu nu mai am niciun motiv sa fiu submisiv pentru cineva pentru ca eu nu ma mai intorc si trebuie sa-mi fie caldut si bine.In momentul in care la nivel de sistem nu mai alta optiune, s-a terminat. La fel, de exemplu, daca s-ar separa practica medicala. Tu ca medic ar trebui sa lucrezi in privat sau in public. Nu si acolo si acolo. Pentru ca acum avem o parazitare si un conflict de interese. Sunt o multime de medici care facturau la cabinetul privat servicii prestate la spitalul public. Dar si acolo ar fi scandal pentru ca sunt structuri de interese si structuri de putere care vor avea de suferit orice masura s-ar lua", a mai aratat Razvan Chereches.Ministrul Sanatatii recunoaste ca hibele sistemului au fost legate de interese politice. "In acesti 30 de ani au fost diverse guverne, au fost diversi ministri ai Sanatatii, au fost administratii locale, au fost factori politici, au fost interese locale sau personale care au dus la situatia sistemului pe care o vedem in acest moment.De aceea, in tot ce inseama reforma din Sanatate inseamna o schimbare radicala, atat legislativa cat la nivel de administrare a acestor spitale. Coordonarea acestor spitale ar trebui sa ajunga la Ministerul Sanatatii, in conditiile in care atunci cand am decis in primele doua luni cand a fost si starea de urgenta, luam elementul Suceava", a spus Nelu tataru dupa tragedia de la Piatra Neamt.Tot in acea perioada, ministrul a cerut o evaluare a tuturor sistemelor din spitale."Noi am facut in acest an o modernizare fortata atat ca dotare, cat si de adaptare a sectiilor de terapie intensiva in functie de necesitatile pe care le-am avut in acel moment. Pe 17 noiembrie, la cateva zile dupa tragedia de la Piatra Neamt, medicul Cristina Atanasoaie Iacob a fost numit manager interimar al Spitalului Judetean de Urgenta, dupa o sedinta la care au participat 35 de medici, reprezentanti ai ISU si DSP. Lucian Micu, si el manager interimar al Spitalului, pana la acel moment, a spus atunci ca isi da demisia, deoarece "Prezenta mea in functia de manager al Spitalului nu mai ajuta la acest moment cu nimic".