VIDEO Filmul incendiului de la Spitalul Judetean Neamt, explicat de seful sectiei ATI: "Focul s-a propagat cu o viteza incredibila"

"Eu am primit primul telefon la 6:50 (n.r. 18.50), cele doua asistente erau in salon, iar colegul se pregatea si el sa intre, n-am inteles daca sa intubeze pe cineva sau sa puna un cateter central. Atunci a izbucnit focul, se pare de la un injectomat, s-a extins rapid la costumele de protectie, protectie pentru virus, nu pentru foc, ale personalului, ale asistentei si de acolo, in foarte scurt timp, s-a propagat cu o viteza incredibila", a declarat Liviu Ungureanu pentru Digi 24.Potrivit seful sectiei ATI de la Spitalul Judetean Neamt, cel de-al doilea medic de garda a intrat prima data sa scoata pe cineva, dar i s-a facut rau, a iesit din nou si au intrat pe rand, fiind folosite, fara succes, patru extinctoare.Liviu Ungrureanu a explicat, la Digi 24 , si motivele pentru care sectia ATI a fost mutata de la etajul trei la etajul doi al cladirii."Sectia noastra dintotdeauna este la etajul 2. Nu aveam circuite in primavara si atunci, cand au inceput sa apara cazurile si n-au mai fost admise la Iasi, in 2-3 zile a trebuit sa gasim o solutie. Aveam doua alternative, fie sa ne extindem catre Chirurgie-bloc operator, sau etajul 3, spre Neurochirugie. Am ales a doua varianta din mai multe motive. Totul a functionat perfect pana cand a inceput sa creasca numarul de paturi. In momentul in care am ajuns la capacitate maxima, sus, a trebuit sa ne gandim daca nu cumva nu e mai bine sa revenim jos, la noi, unde aveam mai grupate paturile, 8 si 8, si foloseam mai eficient si resursa umana, si cea tehnica", a mai aratat Liviu Ungureanu.