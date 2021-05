Sectia de Terapie Intensiva neonatala de la Spitalul Universitar Bucuresti, dotata cu un sistem de hipotermie controlata. La ce este utilizata aceasta aparatura

"Intreaga valoare a acestui suport se ridica la 64.500 de euro si ne bucuram ca de azi medicii spitalului au la dispozitie tehnologia care permite o racire corporala controlata pentru copiii cu hipotoxie la nastere, care duce la afectarea neurologica", a precizat Gabriela Alexandrescu, presedintele executiv al Salvati Copiii Romania.Gabriela Alexandrescu a spus ca natalitatea in Romania este in continua scadere, mortalitatea infantila e dubla fata de media UE, iar tara noastra se afla pe primul loc in UE in ceea ce priveste nasterile in randul fetelor de pana in 15 ani. Ea a afirmat ca maternitatile au nevoie de echipamente moderne si de personal."Vom continua cu dotarea maternitatilor sectiilor de nou-nascuti si pediatrie, vom dezvolta si mai mult retelele de suport la nivelul comunitatii rurale prin facilitarea accesului la servicii socio-medicale pentru mame tinere, gravide, copii cu varste de 0-5 ani, vom avea interventii in sanatatea publica pentru cresterea accesului la servicii medicale, educationale si sociale pentru adolescentele care raman insarcinate in zonele rurale defavorizate in Romania si ne vom extinde si in Republica Moldova", a declarat Gabriela Alexandrescu.Ea a informat ca Salvati Copiii are in plan sa doteze in 2021 cel putin 20 de spitale cu aproape 40 de echipamente si ca va aloca suma minima de 1 milion de euro pentru acestea si pentru lucrari de modernizare si renovare.Consilierul prezidential Loreta Paun a declarat ca un act medical de calitate nu poate exista in lipsa unor spitale curate, care sa nu duca lipsa de aparatura medicala, medicamente , consumabile."Din pacate, in ciuda investitiilor aduse, inclusiv prin programul Bancii Mondiale sau prin fonduri europene, infrastructura precara ramane o vulnerabilitate importanta a sistemului de sanatate romanesc", a spus Loreta Paun.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a subliniat importanta accesarii fondurilor europene."Sunt cateva oportunitati importante pentru a continua demersurile facute de organizatia Salvati Copiii, demersuri si oportunitati importante pe care sistemul de sanatate le are, oportunitati financiare in fonduri europene fara precedent, care trebuie accesate", a afirmat Andrei Baciu.Adriana Dan, sef Sectie Neonatologie la SUUB, a mentionat ca hipotermia controlata este o tehnologie utilizata in tarile dezvoltate."In Romania exista foarte putine de astfel de aparate, in cateva maternitati de grad trei si clinici de terapie neonatala. Faptul ca un copil trebuie sa ajunga la aceasta terapie pentru a fi eficienta in primele 6 ore si ca terapia dureaza 72 de ore face ca numarul de aparate sa fie mic fata de necesarul care ar trebui sa fie", a spus Adriana Dan.Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila , este de parere ca Salvati Copiii poate sa furnizeze modele de buna practica.In opinia sa, probabil cea mai importanta problema pentru urmatorii 30-40 de ani in Romania va fi cea demografica. "Romania imbatraneste rapid si nu avem o politica care sa stimuleze natalitatea", a adaugat Rafila.