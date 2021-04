Spitalul din Bucuresti unde bolnavii de COVID-19 sunt intubati inclusiv in sectia de Urgente: "Am atins ultima linie de aparare in lupta cu aceasta pandemie"

La randul sau, managerul Institutului Oncologic Bucuresti afirma ca prin implicarea spitalelor precum cel dedicat pacientilor oncologici in gestionarea cazurilor de COVID-19 "practic am atins ultima linie de aparare in lupta cu aceasta pandemie".Dragos Davitoiu catalogheaza situatia generata de al treilea val al pandemiei de COVID-19 drept una "foarte grava" si face apel la populatie sa respecte restrictiile si sa limiteze intrarile in spitale pentru ca presiunea asupra sistemului este foarte mare. Noi am deschis acum doua-trei saptamani 35 de paturi de terapie intermediara , terapie intermediara insemnand pacienti cu criterii de admisie in terapie intensiva, dar care nu necesitau intubatie la acel moment dar care aveau necesar crescut de oxigen si forma grava a bolii. Vreau sa va spun ca le-am umplut in 24 de ore cu pacientii nostri, care se adresau spitalului.Si cele 16 paturi pe care le aveam de terapie intensiva COVID, unde din pacate acum nu intra decat pacientii care au nevoie de intubatie sau de ventilatie non-invaziva sunt pline si acelea. Unitatea de primiri urgente a devenit practic o noua sectie a spitalului. Este plina de pacienti cu forme severe de COVID, avem inclusiv pacienti intubati in UPU si daca situatia va degenera daca va creste numarul de pacienti care se adreseaza spitalului nostru nu stim cu vom mai reactiona", a declarat medicul.Acesta a precizat ca personalul este "obosit, uzat" si a facut apel la medicii care inca nu sunt implicati in lupta impotriva COVID-19 sa ii ajute pe cei din linia intai, inclusiv prin actiuni de voluntariat care sunt reglementate din punct de vedere legal.La randul sau, managerul interimar al Institutului Oncologic Bucuresti, Bogdan Tanase, afirma ca odata cu implicarea spitalelor specializate, precum Institutul Oncologic sau Institutul Fundeni, in gestionarea cazurilor de COVID-19 "practic am atins ultima linie de aparare in lupta cu aceasta pandemie".Acesta a mentionat ca implicarea Institutului Oncologic in tratamentul patologiei COVID prin alocarea unor paturi ATI "practic rasunetul asupra tratamentelor oncologice efectuate in institut nu va fi semnificativ", el explicand ca acele paturi erau alocate bolnavilor cu afectiuni cronice infectati si cu SARS-CoV-2.