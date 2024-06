SOS: Institutul Clinic Fundeni, apel urgent la donatori: Avem nevoie de sange!

Institutul Clinic Fundeni primeste lunar mai putin de jumatate din cantitatea de sange pe care o solicita, ajungand in fata unei crize fara precedent, care pune in pericol viata pacientilor internati.

Din acest motiv se face apel catre orice persoana care poate dona sa se adreseze centrelor de transfuzii nationale si teritoriale in vederea donarii de sange, a declarat Carmen Orban, managerul Institutului Clinic Fundeni, citata de News.ro.

"Suntem intr-o situatie fara precedent. Nu sunt donatori si de aceea aprovizionarea cu produse de sange se face cu taraita. Lunar ar fi nevoie de peste 10.000 de pungi de produse de sange, iar noi primim 4.500 de pungi. Si, nu uitati, se fac transplanturi. Avem copii cu transplant medular, copil cu hemoglobina 1 care a venit asta-noapte. Este o situatie foarte grava", a explicat dr. Carmen Orban.

Deficientele in aprovizionarea cu produse de sange necesare pacientilor internati pun in pericol viata bolnavilor, a mai spus managerul. Institutul Clinic Fundeni reprezinta o unitate medicala in care sunt internati peste 60.000 de pacienti pe an, marea majoritate cu afectiuni grave din domeniul hematologiei, gastroenterologiei, chirurgiei, urologiei, neurologiei, pediatriei, medicinei interne si nefrologiei.

"Necesarul transfuzional pentru pacientii tratati in Institutul Clinic Fundeni este extrem de mare, subliniind faptul ca toti pacientii internati in Sectiile de terapie intensiva si pacientii transplantati au nevoie de suport transfuzional masiv.

In aceste conditii, Institutul Clinic Fundeni face apel catre toti cei care sunt apti de a dona sange sa ofere o sansa la viata pacientilor internati in Institut, adresandu-se centrelor de transfuzii nationale si teritoriale in vederea donarii de sange", a mai declarat dr. Carmen Orban.