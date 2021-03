Specialisti, despre valul trei. Mahler: Formele pe care le avem in spital sunt severe si media de varsta la pacienti este mult mai mica. Musta: Spitalele nu vor face fata numarului de cazuri

La randul sau, medicul Virgil Musta de la Timisoara a afirmat ca batalia nu se castiga in spital, ci in colectivitate, unde trebuie respectate regulile sanitare in continuare. "Spitalele nu vor face fata daca numarul de cazuri este foarte mare", afirma Virgil Musta."La Marius Nasta, paturile de terapie intensiva sunt ocupate de cateva zile si, din pacate, de la mijlocul saptamanii trecute, trebuie in fiecare noapte sa suplimentam paturile din Sectia Covid pentru a putea face fata numarului de pacienti care ajung la spital cu forme de insuficienta respiratorie severa. Este o situatie extrem de dificila si practic trebuie sa ne mobilizam toate resursele pe care le avem", a declarat, luni seara, la B1 TV, Beatrice Mahler.Acesta a adaugat ca "sunt mai multe tulpini si formele pe care le avem in spital sunt severe si, din pacate, varsta, media de varsta la pacienti este mult mai mica decat ce s-a inregistrat anul trecut".Porivit acesteia, "e bine avem o evidenta cat mai exacta a persoanelor pozitive, sa gasim solutii pentru anchete epidemiologice facute cat mai rapid, pentru ca aceasta noua tulpina si provocarea pe care o avem in acest val este contagiunea crescuta, numarul mare de contacti care se pozitiveaza si care ajung cu forme severe de boala"."Este parca un tablou diferit, cu o gravitate crescuta, care trebuie sa ne faca prezenti si atenti la ce avem de facut", a mai declarat Beatrice Mahler.La randul sau, medicul Virgil Musta, seful Sectiei de boli infectioase de la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara, a afirmat ca noile tulpini sunt mai patogene."Se pare ca tulpinile care circula la ora actuala, in afara faptului ca sunt mai contagioase, s-ar putea sa fie si mai patogene, ceea ce face ca evolutia unei boli sa fie mai rapida spre forme severe, iar cu acest lucru ne confruntam noi. (...) Batalia cu acest virus nu se castiga in spital, se castiga in colectivitate, in comunitate. Spitalele nu vor face fata - nici in tari cu sisteme mai puternice - daca numarul de cazuri este foarte mare. Noi trebuie sa prevenim, sa avem grija ca numarul de cazuri sa nu fie atat de mare ca sistemul de sanatate sa nu fie pus sub presiune si sa nu fie colapsat", a afirmat Virgil Musta.