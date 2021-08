Când devine funcțional primul spital pentru copiii bolnavi de cancer din România, construit din donații

"Când va deveni funcțional Spitalul?Estimăm că vom finaliza construcția Spitalului la începutul anului viitor și că va deveni funcțional probabil în iunie-iulie 2022, după perioada de testare și calibrare. Ne dorim ca micuții pacienți să beneficieze cât mai curând de #SpitalulPremierelor.Însă, unele lucruri nu depind de noi, cum ar fi faptul că în pandemie am avut multe întârzieri la livrarea materialelor pe Șantier, iar asta a decalat anumite termene prestabilite.#NoiFacemUnSpital este un proiect pe termen lung, o inițiativă unică în România, un organism viu, care crește sub ochii noștri, în timp ce atâtea alte lucruri stau pe loc. Așa că e normal să avem întrebări despre un proiect de o asemenea amploare, realizat de o asociație din donații și sponsorizări. Încercăm să răspundem la cele pe care le auzim cel mai des."La finalul lunii iulie, aceeași asociație a finalizat Secţia ATI modulară de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ, după o investiţie de peste 2,7 milioane de euro, realizată tot din donaţii şi sponsorizări. Secţia ATI a spitalului a fost distrusă în incendiul din noiembrie 2020, iar spitalul funcţionează cu doar şase paturi ATI în prezent.Asociația Dăruiește Viață a anunțat că, după finalizarea construcției spitalului de oncologie și radioterapie pediatrică intenționează să reconstruiască de la zero și Spitalul Marie Curie.