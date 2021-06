Unde se construieste cel mai mare spital de urgenta destinat, in principal, victimelor accidentelor petrecute pe DN1. Va deveni functional in 2022

Cladirea a ajuns in stadiul de finisaje, astfel ca la finele anului viitor va putea deveni functional. Valoarea proiectului este de 121.022.767.60 lei. Este singurul spital din zona construit de la zero unde sunt asteptati sa lucreze cel putin 20 de medici care vor avea cazare asigurata in apartamente puse la dispozite de primarie. oul spital are o suprafata de 7419 mp si este construit pe 5 nivele (S+D+P+2E) si va avea sase sectii, inclusive bloc operator si sectia ATI. Unitatea medicala a fost conceputa special pentru victimele accidentelor rutiere petrecute pe DN1 pentru care era nevoie de transport, de multe ori aerian, catre un spital din Capitala. Pe de alta parte, noul spital de urgenta va degreva in primul rand Judeteanul din Ploiesti, suprasolicitat cu pacienti adusi aici inclusiv din judetele limitrofe.Subsolul adaposteste spatiile destinate splalatoriei spitalului , arhivei si zona de depozitare.Sectia de imagistica va dispune de camera pentru computer-tomograf, radiologie, ecografie si endescopie, cu acces din exteriorul spitalului destinat pacientilor, la care se adauga un RMNIn blocul de sterilizare se va efectua forma cea mai completa de dezinfectie, capabila sa distruga germenii chiar si in forma lor sporulata. Toate instrumentele medicale urmand sa fie decontaminate, spalate si uscate.Laboratorul de analize va va dispune de spatii necesare pentru recoltarea probelor si analizarea lor.Centrul de primiri urgente (CPU) in care vor exista circuite separate tratamentului, evaluarii si internarii / externarii pacientilor atat pentru adulti cat si pentru copii. Vor fi amenajate si 3 camere care vor deservi sala de gipsare, resuscitare si izolator (cu acces direct din exteriorul spitalului).Sectia de spitalizare de zi va avea 14 paturi pentru adulti si un salon cu 2 paturi cu grup sanitar separat pentru copii. Aceasta va deservi atat CPU-ul, cat si ambulatoriul si este amplasata in apropierea zonei de acces a compartimentului de primiri urgente.In cadrul ambulatoriului din spital vor exista cabinete medicale pentru fiecare specialitate (oftalmologie, ortopedie, dermatovenerologie, chirurgie generala, medicina interna, psihiatrie, pediatrie, pneumologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, neurologie, alergologie, imunologie clinica, urologie si obstetrica-ginecologie) pentru consultatii, recoltare probe, camere de tratament, precum si sali de asteptare separate pentru adulti, copii si gravide. In zona comerciala se vor amenaja: farmacia spitalului, spatii comerciale (snack-bar si florarie), zone de asteptare si grupuri sanitare.Blocul operator dispune de 3 sali de operatii: 2 sali chirurgie septica si o sala chirurgie aseptica, camere anestezie, sala de trezire pacienti, camere spalare medici, camere spalare instrumentar, vestiare si grupuri sanitare si zona pentru depozitare. Dotarea blocului operator se va realiza cu echipamentele de ultima generatie, produse in mare parte in SUA, achizitionate anul trecut si care in prezent deservesc actualul spital.Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) se afla in legatura directa cu blocul operator si este formata din 2 saloane a cate 4 paturi fiecare, cu pereti vitrati (din sticla) si camere video pentru supravegherea in permanenta a pacientilor. La intrarea in sectie, din sensul opus blocului operator sunt prevazute vestiare pentru vizitatori, zona post transfuzii, camere personal, grupuri sanitare si zona de depozitare.Blocul de nasteri este compus din 2 sali de operatii, una septica si una aseptica cu camera de travaliu si camera postpartum, camere spalare medici, camere spalare instrumentar, vestiare si grupuri sanitare si zona pentru depozitare.Sectia de chirurgie (18 paturi) este impartita in saloane de 2 si 3 paturi cu grupuri sanitare proprii, sala de mese, camere de tratament septic, aseptic si ortopedie, camere pentru medici si asistente, zone de depozitare pentru boxe de curatenie, colectare deseuri medicale si lenjerie murdara.Sectia de medicina interna (37 de paturi) este impartita in saloane de 2 si 3 paturi si un salon cu 5 paturi, toate cu grupuri sanitare proprii, sala de mese, camere de tratament, camere pentru medici si asistente, zone de depozitare si boxe pentru curatenie, colectare deseuri medicale si lenjerie murdara.Sectia obstretica-ginecologie (9 paturi) dispune de saloane cu 3 paturi. In compartimentul de neonatologie vor exista 4 paturi pentru nou nascuti, un salon izolat, 2 saloane tip mama+copil cu cate 3 paturi fiecare, un salon mama+copil septic si aseptic, prevazute cu camere de tratament separate pe specialitati, camere pentru medici si asistente, zone de depozitare si boxe de curatenie, colectare deseuri medicale si lenjerie murdara.Sectia pediatrie este impartita in 2 compartimente: un compartiment sugari si copii 1-3 ani si un compartiment copii 3-6 ani, 6-14 ani. Compartimentul sugari si copii 1-3 ani (6 paturi) dispune de 3 saloane cu 2 paturi. Compartimentul copii 3-6 si copii 6-14 ani (19 paturi) este format din saloane cu 2 si 3 paturi.