Spital din România modernizat complet în doar trei luni. "Minunea" la care a pus umărul entuziast comunitatea locală VIDEO

Spitalul din orașul brașovean Victoria, închis de mai bine de zece ani, a fost redat comunității după opt luni de insistente la Ministerul Sănătății, cu bani din donații și cu mâna de lucru asigurată de voluntarii din localitate.

Localnicii din Victoria, în mare parte oameni vârstnici, sufereau încă din 2010 pentru că erau nevoiți să meargă fie la Sibiu, fie la Brașov pentru un consult medical la un spital de stat. Spitalul din orașul lor fusese închis alături de alte câteva zeci de unități medicale din țară, printr-o decizie aberantă determinată de ”reforma” sistemului de sănătate. În clădirea fostului spital a funcționat ani de zile o clinică privată, unde consultațiile erau contra cost, iar specializările se reduceau exclusiv la fizioterapie și boli interne și nu răspundeau nevoilor oamenilor.

Camelia Bertea, edilul care a câștigat alegerile în septembrie 2020, a înțeles că cea mai mare dorință a cleor opt mii de suflete cât mai trăiesc acum în Victoria era reînființarea spitalului lor și a început demersurile la București. A avut nevoie de opt luni pentru a convinge două ministere, Dezvoltare și Sănătate, să accepte reînființarea spitalului din Victoria.

”Primele discuții au început cu Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății la vremea respectivă, ulterior am continuat cu Andreea Moldovan, secretar de stat, între timp ei au fost schimbați, am continuat cu Ioana Mihăilă, memorii peste memorii, cărți funciare, dezmembrări, adrese peste adrese, dar într-un final, după vreo opt luni de zile de mers la București, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Sănătății au fost coinițiatori la această Hotărâre de Guvern care a trecut în iulie când a apărut HG/733 că avem spital”, a explicat Camelia Bertea.

Vestea venită în vară a prins orașul fără bani. O astfel de investiție nu fusese prinsă în bugetul local gândit în martie, astfel că absolut toți banii disponibili ai orașului au fost canalizați către spital. În total primăria a alocat 3.500.000 de lei, dar suma nu asigura finalizarea proiectului. Mai era nevoie de cel puțin o sută de mii de euro, pentru că, la plecare, clinica privată lăsase în urmă un spital gol și neîntreținut.

”Am fost nevoiți să renunțăm la foarte multe dintre lucrările din oraș pentru a da banii spitalului astfel încât să se realizeze partea de investiții. Privatul a plecat în data de 30 mai și a lăsat un lăsat un spital gol, pentru că inițial am vrut să cumpărăm ce exista la ei, aparatură și mobilierul, dar după o expertiză am constatat că acestea erau total nefuncționale și degradate. Am renunțat la ele și am hotărât să cumpărăm totul nou. Tot ce a avut orașul Victoria în buget, respectiv 3.500.000 lei, aceasta este suma reală pe care am dat-o noi spitalului pentru partea de investiții si funcționare. Este un spital mare cu demisol, parter și patru etaje. Nu au fost suficienți banii aceștia”, a explicat Camelia Bertea.

Acesta a fost motivul pentru care primăria a apelat la spiritul civic al cetățenilor. Cu o experiență de 24 de ani în învățământ, Camelia Bertea era obișnuită cu acțiunile de voluntariat. A reușit într-un timp scurt să mobilizeze întreaga comunitate. La început au fost puțini, ”cinci, șase persoane”, spune primarul, dar ulterior tot orașul s-a contaminat cu dorința de a ajuta la renovarea spitalului.

”Oamenii au început să răspundă, ulterior au venit și firme alături de noi care și-au adus o contribuție finanicară în aparatură și mobilier de peste 90.000 de euro, apoi au început să vină cetățenii, am început să zugrăvim, să facme băi noi, să defrișăm toată zona din curtea spitalului unde era o adevărată pădure și cărbune pentru că înainte se încălzeau cu cărbune și încet, încet, în trei luni am reușit să aducem spitalul la stadiul pe care l-ați văzut”, a explicat edilul orașului Victoria.

Aproape că nu a fost locuitor al orașului care să nu fi pus umărul la reamenajarea clădirii. Fiecare a donat ce a putut, unii au adus muncitorilor masa de prânz, alții cina, alții au donat televizoare, alții câteva zeci de lei, iar alții, meșterii orașului, și-au oferit gratis serviciile. Pentru că întreaga lucrare de reamenajare a fost făcută de voluntari, primăria a reușit să facă o economie de 70.000 de euro. ”Doar rețelele de cabluri și circuitele electrice ne-ar fi costat peste 25.000 de euro”, spune primarul.

Primele internări vor avea loc în luna noiembrie, odată ce echipa de medici și asistente va fi completă. Spitalul va deservi atât orașul Victoria, cât și comunele limitrofe, în total 20.000 de oameni.