Spitalul CF din Sibiu, unitate medicala COVID, a modernizat instalatia electrica. De ce a luat managerul aceasta masura

Etajul care are instalatie electrica noua gazduieste cele mai grave cazuri de COVID-19, iar directorul spitalului spune ca aici a fost eliminat riscul sa aiba loc un incendiu din cauza instalatiei electrice."Pe etajul unu, instalatia electrica din spital este noua, cu tablou nou. Am schimbat tot, am scos tot din pereti. Totul a fost posibil cand au fost mai putini pacienti si am inchis un etaj complet, asa ca am schimbat tot si acum avem circuit separat din panoul electric general, nu doar la fiecare salon, ci la fiecare pat am tras fir separat.Acum este functional acest etaj si sunt internati pacienti aici. Vrem sa extindem modernizarea instalatiei electrice si pe celalalt etaj, in masura in care numarul de pacienti ne va permite.Riscul de producere de incendii nu mai exista pe etajul modernizat de niciun fel. Iar acolo imi concentrez activitatea cu pacientii mai gravi, unde am consumul mai mare de electricitate, unde sunt ventilatoare in priza, injectomate, monitoare si alte aparate. Avem sase prize la fiecare pat, toate cu circuit electric distinct. Am pus prize ceramice care nu au cum sa ia foc", a explicat directorul Spitalului CF Sibiu.Potrivit lui Horatiu Cojocaru, etajul modernizat este prevazut si cu un sistem de alarma nou.Horatiu Cojocaru spune ca investitia in modernizarea instalatiei electrice este de 150.000 de lei, pentru cele 18 paturi cu pacienti cu COVID-19 de pe un etaj al cladirii.Spitalul CF are, in total, 45 de paturi, toate ocupate doar cu pacienti cu COVID-19.La finalul lunii ianuarie 2021, un incendiu puternic a izbucnit la Spitalul Matei Bals din Capitala. Cinci pacienti au fost gasiti morti, iar altii au murit ulterior dupa ce au fost internati la alate spitale din Bucuresti