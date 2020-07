Spitalul Colentina asigura, din nou, asistenta medicala si pacientior non-COVID

"Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB) a emis avizul temporar favorabil pentru functionarea unitatii medicale in regim deschis, atat pentru pacientii COVID, cat si pentru pacientii care necesita tratament de specialitate pentru alte patologii.Mentionam ca, avizul de functionare a fost emis imediat ce managementul spitalului bucurestean a asigurat circuitele separate, conditiile si masurile necesare, conform legislatiei in vigoare, astfel incat pacientii sa poata primi serviciile medicale necesare in conditii de siguranta", a transmis Ministerul Sanatatii.In urma cu patru luni, pe 16 martie 2020, Spitalul Colentina, aflat in subordinea Primariei Capitalei, devine de azi spital exclusiv dedicat pacientilor infectati cu coronavirus.Toti pacientii aflati acolo in acel moment au fost externati sau mjutati in alte unitati medicale.