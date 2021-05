Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat primeste din nou si pacienti non-COVID. "Este un act prin care normalitatea isi reintra in drepturi"

Potrivit primarului municipiului Ramnicu Sarat, Sorin Carjan, miercuri, institutia medicala care de mai bine de un an a primit exclusiv bolnavi de COVID-19 si-a redeschis portile si pentru celelalte categorii de pacienti."Este un act prin care normalitatea isi reintra in drepturi, iar ramnicenii si toti locuitorii din zonele limitrofe se vor simti, din nou, in siguranta. Fac apel la toti cei care au nevoie de servicii medicale si vor merge la spital in perioada urmatoare sa tina cont de cateva recomandari: sa respecte intocmai regulile impuse de pandemie si de masurile de organizare, sa manifeste intelegere si respect fata de intregul personal ce deserveste spitalul.Ne aflam inca in plina pandemie, iar activitatea spitalului, modul in care sunt organizate circuitele pentru accesul pacientilor, implica eforturi suplimentare din partea medicilor si personalului de ingrijire. Trebuie sa-i protejam, deci, sa-i sustinem si, mai ales, sa-i respectam! Sa le dorim sanatate si putere pentru a putea face fata situatiilor care vor aparea!", a transmis primarul din Ramnicu Sarat.Deja, patru persoane negative la coronavirus s-au prezentat la unitatea medicala si au fost internate."In sfarsit revenim la normalitate, iar spitalul isi deschide portile si pentru pacientii cu patologia non COVID-19, dupa o lunga perioada in care au fost pagubiti de asigurarea asistentei medicale in Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Avem deja internate patru persoane. Sunt pacienti internati in sectia de Chirurgie si Obstetrica-Ginecologie. Sunt pacienti din zonele arondate Ramnicului si din oras. Au patologii chirurgicale si este si o gravida care trebuie urmarita", a declarat directorul medical al Spitalului Ramnicu Sarat, Felicia Vasile.In spitalul de la Ramnicu Sarat mai sunt internate, miercuri, 37 de persoane cu COVID-19, dupa ce saptamani la rand numarul pacientilor pozitivi a fost de peste 100-130.La ultima raportare, in Buzau au fost confirmate cu coronavirus doar 10 persoane.