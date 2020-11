Situatie tragica la spitalul din Targoviste: Un pacient internat si-a pus copiii sa sune la 112 pentru ca simtea ca se sufoca si nu il ajuta nimeni

Managerul spitalului sustine ca pacientul era monitorizat, dar la ora la care s-a intamplat incidentul, in spital erau putini oameni care aveau in grija 60 de bolnavi infectati cu noul coronavirus, scrie Digi24.ro "Aseara la ora 9 suna telefonul, ma uit - tata. Si ca: suna repede la 112 ca nu mai am tub de oxigen, nu vine nimeni. 10 minute cred ca a stat fara oxigen. Si cand am sunat la 112 cica: nu tine de noi. Eu va pot chema ambulanta. Doamna ce ambulanta sa chemati, el este in spital Cum sa chemati ambulanta in spital?", povesteste Madalin Radu, fiul pacientului internat in spital.Conducerea unitatii sanitare sustine ca niciun pacient internat la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste nu a ramas fara oxigen o secunda, desi admite ca este o lipsa de personal specializat.