Spitalul terminat dupa 30 de ani de la inceperea lucrarilor. "Cu totii sunt incantati de modul in care a fost realizat proiectul"

Medicul Vlad Morariu, managerul Spitalului Municipal Falticeni, a declarat ca a condus pe data de 6 mai 2021 o intalnire la care au participat reprezentanti ai unor institutii precum ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii), ISU (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta) si DSP (Directia de Sanatate Publica).Acestia ar urma sa acorde avizele finale pentru functionarea unitatii medicale, care a fost construita de la zero si este complet dotata.Managerul spitalului sustine ca membrii comisiei "s-au aratat incantati" de noul spital sub aspect constructiv si calitativ, arata publicatia cronicadefalticeni.ro Unitatea medicala are sapte corpuri de cladire, trei sali de operatii, compartiment primiri urgente la standarde moderne, saloane pentru recuperare post operatorie, lifturi pentru personal medical si pacienti, saloane cu bai si dusuri proprii, fluxuri separate pentru fluide medicale si oxigen si dotari de ultima generatie.Noul spital este dotat si cu RMN si computer tomograf, sisteme avansate de imagistica medicala, paturi cu monitorizare inteligenta si aparatura medicala de inalta performanta.Managerul spitalului estimeaza ca primii pacienti vor fi primiti si tratati in iunie 2021.La inaugurare se vor implini exact 30 de ani de la debutul lucrarilor de constructie, fapt intamplat in 1991. Lucrarile, abandonate de mai multe ori in ultimele decenii, se estimeaza ca au costat pana la sfarsit in jur de 18 milioane de euro.