Spitalul de Ortopedie Foisor revine la categoria non-COVID si interneaza de luni primii pacienti

Pacientii aflati pe listele de asteptare au fost contactati personal de catre medicii curanti si indrumati procedural pentru a fi internati atunci cand finalizeaza obtinerea biletului de trimitere pentru internare de la medicii de familie."Toate probele biologice recoltate pana la momentul de fata sunt negative, iar procesul de validare procedurala continua. Pacientii aflati pe listele de asteptare au fost contactati personal de catre medicii curanti si indrumati procedural pentru a fi internati atunci cand finalizeaza obtinerea biletului de trimitere pentru internare de la medicii de familie. Luni va incepe internarea primilor pacienti aflati prioritar pe listele de asteptare", au anuntat reprezentantii unitatii sanitare.Acestia precizeaza ca va fi o procedura de internare in pasi clar stabiliti, care cuprinde verificarea documentelor de internare, intocmirea formelor de internare, testarea rapida a pacientilor vaccinati cu ambele doze de vaccin sau testarea RT-PCR a pacientilor nevaccinati, cu mijloacele proprii ale spitalului. Spitalul prin sprijinul ASSMB dispune de linie testare RT-PCR cu capacitate de 24 probe concomitente. Dupa validarea probelor, pacientii vor fi condusi in saloane.Dupa demararea internarilor de luni, se va reface o analiza a procedurilor de internare, astfel ca in zilele urmatoare sa creasca numarul pacientilor internati si sa inceapa si programul operator.Pacientii vor primi individual informatii in timp util de la medicii curanti cu care au tinut legatura.Sambata, conducerea spitalului anunta ca se deruleaza planul de implementare a evenimentelor administrative, de nebulizare virucida nivel 5, de curatenie inalta, dezinfectie inalta, decapari, ceruire pentru inchiderea porilor suprafetelor tarchet, renebulizare finala, recoltari probe bacteriologice iar in caz de pozitivare vor fi reluate etapele pentru resecurizarea circuitelor initiale. Spitalul de Ortopedie Foisor a devenit spital COVID din 10 aprilie, cand evacuarea pacientilor cu afectiuni ortopedice, unii dintre ei operati, urcati noaptea in ambulante sau in masinile rudelor, a provocat reactii puternice si critici vehemente atat din partea corpului medical, dar si a organizatiilor de pacienti si a politicienilor. Decizia transformarii in spital COVID a venit pe fondul cresterii ingrijoratoare a numarului pacientilor infectati cu noul coronavirus care necesitau internare la Terapie Intensiva.