Institutul Marius Nasta din Bucuresti a intrat in reorganizare, dupa inchiderea sediului Zerlendi. Dr. Mahler: "Este un proces care nu trebuie sa sperie"

"Am inceput la Marius Nasta un proces de reorganizare necesar ca urmare a inchiderii sediului Zerlendi, dar si pentru ca orice unitate medicala trebuie sa-si adapteze serviciile la nevoile momentului doar in beneficiul pacientului.Reorganizarea e un proces care nu trebuie sa sperie, este impus de patologia cu care se confrunta pacientul roman. Sa nu uitam ca reorganizarea Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta trebuie facuta in aceeasi infrastructura veche care trebuie reinnoita", afirma managerul unitatii medicale, Beatrice Mahler.Sediul Institutului "Marius Nasta" din Strada "Viilor" are 4 pavilioane dedicate pacientilor adulti."Pavilionul 1 - pentru pacientul pneumologic si pacientul care are nevoie de interventii chirurgicale toracice. Din acest pavilion s-au relocat sectiile de tuberculoza pentru a proteja pacientii cu afectiuni pulmonare cronice sau cei din postoperator de riscul unei Infectii nosocomiale TB (tuberculoza). Sunt la dispozitia pacientilor in acest moment 52 de paturi chirurgie toracica si 100 de paturi pneumologie, dar si laboratoarele de Investigatii imagistice, functionale si bronhologie", spune managerul.Potrivit medicului, Pavilionul 2 - are redeschise compartimentele de oncologie (5 paturi), paliatie (5 paturi), recuperare post COVID (13 paturi), iar 58 de paturi raman dedicate pacientului COVID in sectie si 7 ATI COVID, tot in acest pavilion.Mahler a precizat ca Pavilionul 3 este dedicat "exclusiv" pacientului cu tuberculoza."Conform incidentei, cazurile de tuberculoza sensibila sunt mai multe decat cele de tuberculoza multidrog rezistenta. Prin reorganizare in pavilion pot fi internati 26 pacienti cu tuberculoza multidrog rezistenta si 78 pacienti cu tuberculoza sensibila", arata medicul.Beatrice Mahler afirma ca Pavilionul A - de la intrarea in institut va avea la parter, conform legislatiei in vigoare, zona de internare de zi Pneumologie, cu 7 cabinete destinate evaluarii pacientilor cu simptomatologie pulmonara care pot beneficia de analize si consult medical intr-o singura zi, fara a fi necesara internarea de lunga durata."Cresterea accesibilitatii la servicii de internare de zi este o urgenta, pentru ca in acest moment, pentru pentru a beneficia de un consult la pneumolog in "Institutul Marius Nasta", programarea posibila este in 27 iulie si suntem in 25 mai. Pentru pacientul cu tuberculoza se mentine posibilitatea evaluarii in cele 3 dispensare TB, care vor avea 2 locatii", sustine managerul.Potrivit medicului, "locatia dispensarului de TB" (tuberculoza) de langa Cismigiu va gazdui dispensarul TB Sector 4 si 6, intr-un program "bine stabilit care creste utilizare eficienta" a spatiilor, in contextul in care toti pacientii cu bolile respiratorii trebuie sa beneficieze in egala masura de acces la medicul pneumolog."Ramane in vigoare posibilitatea initierii tratamentului tuberculozei in dispensarele TB cu monitorizarea efectuata de catre medicii pneumologi din dispensare ca urmare a proiectului Ministerului Sanatatii-Ambulator TB. Este normal si firesc in acest moment ca spitalizarea de lunga durata, indiferent de patologie, sa fie pentru pacientul cu probleme medicale sau sociale deosebite, restul pacientilor putand fi tratati la domiciliu.Daca vorbim de tuberculoza, regula de izolare la domiciliu a cazurilor active de tuberculoza pentru o perioada de 2 saptamani este specificata ca obligatorie, legislatie aparuta in anul 2020, personalul medical din dispensarele TB avand ca posibilitati de supraveghere a acestor pacienti vizitele la domiciliu, transport la domiciliu a medicatiei TB si nu in ultimul rand monitorizarea aderentei la tratament prin telemedicina.Va asigur ca pacientul cu tuberculoza din Bucuresti are in acest moment, la fel ca in orice tara din Europa, posibilitatea efectuarii tratamentului acasa sau la spital in functie de gradul de afectare, posibilitatea de izolare la domiciliu in functie de nevoia lui reala. Internarea in spital trebuie sa ramana o optiune pentru cazurile grave", mai declara Mahler.In opinia sa, o "urgenta a momentului" o reprezinta cancerul pulmonar, iar pacientul trebuie sa aiba la dispozitie paturi in sectii de pneumologie "sigure, cu risc scazut de infectii nosocomiale TB, pentru ca o tuberculoza activa la un pacient cu cancer pulmonar impune amanarea tratamentului oncologic"."Cancerul si tuberculoza sunt in acest moment principala patologie care "bate la usa" institutului si pot spune ca prin acesta reorganizare vom fi mai bine pregatiti la nevoile pacientilor", a conchis managerul institutului.