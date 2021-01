Spitalul mobil de la Letcani se inchide timp de cateva zile, pentru igienizare. Managerul unitatii spune ca decizia nu are legatura cu frigul din saloane

Din cei 17 pacienti cu COVID-19 de la spitalul mobil de la Letcani, doi se afla la Terapie Intensiva. Ei vor fi transferati, joi, la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Ceilalti 15 pacienti cu forme medii de boala vor fi dusi la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi."Facem o igienizare si o dezinfectare a unitatii. Este singurul spital unde nu s-a facut acest lucru in ultima perioada. Saptamana viitoare, spitalul mobil de la Letcani va putea face din nou internari", a declarat medicul Florin Rosu.El a spus ca este decizia mutarii bolnavilor la unitati medicale din municipiu nu are legatura cu faptul ca se anunta zile geroase la Iasi, iar in saloanele spitalului mobil in unele zile temperatura a coborat si la 17 grade."Chiar este o coincidenta, dar in aceste zile vom verifica si toate instalatiile", a afirmat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu.Spitalul mobil de la Letcani a fost deschis in luna octombrie a anului trecut, la cateva luni dupa ce zecile de containere care compun unitatea medicala au fost aduse din Turcia de catre firma care a castigat licitatia organizata de Consiliul Judetean Iasi. Spitalul a costat peste 13 milioane de euro.