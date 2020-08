Stire din Romania buna: Sofer de Suflet transporta gratuit la tratament copii cu diagnostic oncologic

Ca toate celelalte proiecte ale Asociatiei Magic, si Sofer de Suflet s-a nascut dintr-o nevoie identificata pe parcursul derularii proiectelor anterioare. Astfel, de la parintii din MagicHOME si de la cei pe care ii viziteaza constant in spitale, prin programul MagicHELP, echipa Magic a aflat ce aventura complicata si deloc fericita poate fi pentru unele familii cu copii bolnavi de cancer chiar si elementara deplasare la spital si inapoi acasa.Exista familii care pentru aceste drumuri au platit sume inadmisibile - cu atat mai mult cu cat, cel mai adesea, acesti oameni sunt oricum puternic dezechilibrati financiar din pricina bolii celui mic.Pentru ca vorbim despre copii cu sanatate extrem de fragila, transportul cu trenul sau cu microbuzul este periculos si chiar contraindicat, pentru ca ii expune pe copii unor riscuri foarte mari. Astfel ca parintii apeleaza fie la taxi, fie la vecini.Echipa Magic a intalnit parinti care, pentru a merge cu micutii la tratament, la chimioterapie, au platit pentru o cursa de 230 de kilometri, cu taxiul, 700 de lei. Sau parinti care au platit unor vecini "binevoitori" 400 de lei, pentru 104 kilometri. Sau parinti care pur si simplu nu au avut bani sa vina cu cel mic la tratament.Asa s-a nascut Sofer de Suflet."Sofer de Suflet a demarat in plina pandemie, in 28 mai 2020. Beneficiarii acestui program sunt familiile cu copii cu afectiuni oncologice care nu au propriul autovehicul si pentru care deplasarea pana la spital (pentru interventii chirugicale, tratament, controale) si inapoi, acasa, presupune o sursa suplimentara de stres si cheltuieli pe care multi dintre ei nu si le permit. Astfel ca, nu o data, copiii bolnavi rateaza sedinte de chimio sau radioterapie, din acest motiv", spune Bogdan Ciuhat, coordonatorul programului.Primul drum cu Sofer de Suflet a fost facut din satul Plesesti, judetul Suceava, la spitalul Sfanta Maria, din Iasi.Bogdan Ciuhat impreuna cu 135 de soferi voluntari au batut tara-n lung si-n lat si au asigurat, pana acum, transportul gratuit si in siguranta, la spital si inapoi acasa, a 357 de beneficiari. In cele trei luni de cand a inceput Sofer de Suflet, au fost parcursi 70.000 de kilometri, dintre care 10.000 numai in ultima saptamana."Stiam de la inceput ca acest proiect va merge bine, era o nevoie enorma de el, altfel nu il porneam. Dar nu ne-am asteptat sa strangem atatia voluntari intr-un timp atat de scurt: soferi intotdeauna acolo unde e nevoie de ei, cadre medicale care directioneaza familiile catre noi -acestora din urma le multumim inclusiv pentru increderea lor, avand in vedere ca, pe langa cei 357 de beneficiari, au apelat la noi si cand a fost nevoie de un transport al analizelor de la un spital la altul, drumuri pentru care s-au parcurs peste 3.500 de km, in aceste prime trei luni", povesteste Bogdan.Banii economisiti, in total, de toate familiile care au beneficiat de Sofer de Suflet: 52.000 lei.Pentru o imagine si mai clara: o familie a economisit in aceste trei luni, cu 14 drumuri facute cu Sofer de Suflet, 5.600 lei.Soferii de Suflet, voluntarii inscrisi in program, sunt de cam peste tot din tara. Sunt oameni minunati, care au ales sa daruiasca din timpul si energia lor unor semeni aflati in nevoie.Soferii de suflet sunt deseori chiar mai mult decat soferi de suflet, sunt oameni atenti la detalii, care vin in intampinarea si altor nevoi pe care le sesizeaza la familiile pe care le transporta sau a dorintelor pe care le le prind din zbor rostite de pe bancheta din spate, de cei mici.In continuare, Sofer de Suflet isi propune sa ajunga la cat mai multe familii cu copii cu diagnostic oncologic, care intampina dificultati in a se deplasa la spital sau inapoi acasa. Iar pentru asta e nevoie de cat mai multi soferi de suflet si, bineinteles, e nevoie ca vestea despre Sofer de Suflet sa ajunga la toti cei care au nevoie de el.Asa ca notati acest numar de telefon: 0741.741.828 si aceasta adresa de mail: bogdan@magicamp.ro, pentru cazul in care intalniti astfel de situatii.Magicul Bo (Bogdan Ciuhat) raspunde la orice ora din zi si din noapte si va gaseste Sofer de Suflet, oriunde v-ati afla.