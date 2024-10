Suveica "lanturilor" care dreneaza banii Sanatatii. "Esti foarte vulnerabil, nu mai faci medicina!" Interviu

Medicii de familie sunt din nou pe picior de razboi cu Casa de Sanatate. Noile prevederi ale contractului-cadru omoara cabinetele individuale pentru a favoriza clinicile cu multe specialitati, care incaseaza bani foarte multi plimband pacientul inutil intre cabinete, arata dr. Simona Schnelbach, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Prahova.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, dr. Simona Schnelbach a explicat cum functioneaza suveica "lanturilor" care dreneaza de bani sistemul sanitar, dar si motivul pentru care, sub aparenta favorizarii tinerilor medici, aceastia sunt impinsi in situatii foarte riscante, chiar penale.

Totodata, dr. Schnelbach a aratat cum a facut economie CNAS prin intermediul cardului de sanatate: "Omul a primit reteta simpla pentru ca nu mai avea timp sa astepte sa mearga cardul, asa le-au facut. (...) Nu ramane nicio amprenta, sa spunem adevarul. Luna trecuta ne-au fost taiate toate serviciile fara card. (...) Esti foarte vulnerabil, poti gresi foarte usor si nu mai faci medicina."

CNAS a emis un nou proiect de contract-cadru, care ar trebui sa intre in vigoare de la 1 ianuarie. Va multumeste?

Acest proiect este, din pacate, la fel cu acela pentru care in aprilie am avut o discutie foarte mare la CNAS si eram aproape gata de un protest. S-a dorit de atunci ca pentru asistenta medicala primara sa nu mai existe comisiile paritare de la nivelul caselor judetene, in cadrul carora reprezentantii Casei, ai DSP si ai Colegiului Medicilor stabilesc numarul de posturi si de norme pentru asistenta medicala primara, din ambulatoriu si spital.

Disparitia comisiilor paritare ar provoca un haos privind ocuparea posturilor in sanatate.

In noul proiect nu se mai prevede un numar minim de pacienti pe lista medicului de familie pentru a face un contract cu Casa, nici acel numerus clausus, adica numarul maxim de medici de familie dintr-o localitate, si nici numarul optim de 1.800 de pacienti in functie de care se stabileste numerus clausus.

Si de ce ar trebui sa existe acest numar maxim de medici intr-o localitate? Pana la urma, vorbim despre o practica privata.

Numerus clausus exista peste tot. CNAS spune ca doreste ca medicii tineri sa nu mai plece din tara si sa poata intra in sistem fara numar.

Dar cum intra? Interesul este ca medicii tineri sa fie angajati in policlinicile private, cum le spunem noi in "lanturi". Ele fac contracte cu CNAS si pentru asistenta medicala primara.

Acolo nu conteaza numarul de pacienti de pe lista, chiar daca e foarte mic, conteaza numarul de servicii pe care le faci, trimitand de la un cabinet la altul. Ii rotesti de trei ori intr-o luna si faci servicii medicale pe bani foarte multi.

Dar ce e rau in avea mai putini pacienti le pista? Poti sa te ocupi mai bine de fiecare in parte.

Angajat fiind pe salariu fix, angajatorul iti impune sa faci servicii foarte multe intre specialitatile din clinica respectiva, cu trimiteri peste trimiteri. Azi il caut la urechi, maine la ochi, poimaine la picior, ca de aici ies bani.

Medicul tanar se deprofesionalizeaza si asta nu mai e act medical corect. Nicaieri in lume nu exista asa ceva intr-un sistem de asigurari. In Europa nu exista clinici care sa aiba contrate cu medicii de familie.

Ce s-a intamplat cu farmaciile dupa ce numerus clausus a fost anulat? Aveau niste conditii, au disparut, acum avem farmacii peste tot si numai o treime mai sunt farmacisti independenti. In rest, numai lanturi care i-au inghitit pe independenti.,

Eu sunt si la Colegiul Medicilor, unde am avut situatii in care medici tineri au facut, obligati de angajatori, servicii pe care nu ar fi trebuit sa le faca si au intrat in malpraxis, chiar penal. Ei cred ca au un avantaj, primesc un salariu de 2.500-3.000 de lei, mai mult decat multi medici cu cabinete individuale, dar lucreaza la comanda.

Eu consult pacientul si il trimit mai departe unde cred eu ca e necear, nu il chem de o suta de ori inutil. Daca il pot rezolva fara sa-l trimit la alta specialitate, il rezolv. E mai ieftin si pentru sistem. Altfel, intram intr-o suveica, exact ceea ce se intampla in Romania cu "lanturile".

Dar cum poate un medic tanar sa isi faca intr-un an o lista de 800 de pacienti, cat e minimum in acest moment? Ar insemna cate 3-4 inscrieri noi zilnic.

In profesie se intra preluand praxisul, lista. Peste tot e asa. Poate sa faca si conventie cu Casa si sa inceapa sa inscrie, dar numai acolo unde exista un post liber. Avem 530 de posturi libere in mediul rural si in orase mici. Numai in Prahova sunt vreo 40 de posturi. In orasele mari, intrarea se face prin preluare de praxis.

La Colegiul Medicilor din Ploiesti am avizat in ultimul an si jumatate peste 20 de centre, marea majoritate infiintate nu de doctori, fiecare cu 15-20 de specialitati, dar fara a avea medici pentru aceste specialitati. Si ele asteapta. Ce? Li s-a promis ceva?

Eu sunt de acord sa apara o lege a asigurarilor private suplimentare. Exista in toata lumea. Dar sa nu facem lucruri ascunse si absurde omorand o specialitate, si financiar si profesional.

Spuneati de trimiteri. Nu e mai profitabil pentru medicul de familie sa termine cat mai repede consultatia cu un bilet de trimitere astfel incat sa aiba cat mai multe consultatii intr-o zi?

Sa va spun cum e cu biletele de trimitere in noul proiect de contract-cadru. Daca pe biletul de iesire din spital este prevazut sa revina la control peste un timp, sa zicem 6 luni, eu trebuie sa ii dau automat biletul, nici macar nu mai trebuie cardul de sanatate. Deci sunt obligata sa-l trimit fara sa fi facut un act medical. Adica eu sunt o simpla secretara?

E normal, trebuie ca orice bolnav cronic sa fie evaluat periodic, dar poate ca pacientul respectiv merge foarte bine, nu are nevoie de un nou consult la medicul de alta specialitate. Il trimit doar daca e necesar, iar daca se decompenseaza il trimit chiar eu mai repede, nu astept sase luni.

CNAS ar trebui sa promoveze calitatea actului medical in zona asistentei primare care este cea mai ieftina. In loc de asta, spune: bilete fara numar, fara consultatie. Daca lucrurile raman asa, cu siguranta vom trece la proteste.

Va mai dau un exemplu. Multi medici de familie, inclusiv de la tara, ne-am facut puncte de recoltare, aveam contracte cu laboratoarele care veneau si luau analizele recoltate de noi. Am evitat astfel multe neplaceri pentru pacienti, care nu se mai deplasau, nu mai erau obligati sa caute laboratoare care mai au bani.

Din aprilie, daca mai facem contracte cu laboratoarele, ne este suspendat contractul cu Casa vreme de 5 ani. Sigur ca nu mai recoltam, oamenii se duc in privat si fac analize pe banii lor. Asta se si doreste, de fapt. E mai bine pentru pacienti?

Mai exista o problema cu venitul minim garantat, in functie de numarul de pacienti de pe lista, fara de care riscul de faliment e foarte mare. In noul contract, dl Ciurchea vrea sa-l elimine, dar fara el riscul de instabilitate a cabinetului va fi foarte mare, mai ales ca vom fi nevoiti sa ridicam si noi salariul asistentelor cu 25%.

In ce masura afecteaza acest lucru pacientul?

Il afecteaza pentru ca medicul nu va mai face investitii, va face economii ca sa supravietuiasca. Si cum sa mai faci treaba bine cand ai primit banii si nu ai reusit nici macar sa-ti platesti facturile cu ei?

Cat castiga net un medic cu, sa luam un numar mediu, 1.200 de pacienti pe lista?

Cam o mie de lei. Dar nu e sigur, depinde de numarul de servicii. In lunile de vara, mai ales la tara, sunt mai putini pacienti. De asta si e nevoie de venit minim garantat.

Au fost remediate problemele cardului de sanatate?

Programul acesta e tehnic nul. E nefunctional, tot timpul se opreste, nu ne suporta pe toti in sistem. Spun ca au facut economii. Dar cum? Omul a primit reteta simpla pentru ca nu mai avea timp sa astepte sa mearga cardul, asa le-au facut.

Dl Ciurchea spune ca ramane amprenta cardului, dar ni se cere ca in 72 de ore sa ridicam serviciul, adica sa mai vina omul o data cu cardul. Deci prima consultatie nu are valoare. Nu ramane nicio amprenta, sa spunem adevarul. Luna trecuta ne-au fost taiate toate serviciile fara card.

In ultimele 4-5 zile de vineri, programul nu a mers cel putin o ora si jumatate in toata tara. Sunt categorii intregi la care lucrurile nu sunt clare: gravidele neasigurate, pacientii neasigurati care sunt cuprinsi in programele nationale, cetatenii straini care platesc asigurari si la noi.

A fost vorba ca urgenta merge fara card. Apoi au precizat ca in 72 de ore trebuie introdus cardul. Adica omul e acut, am chemat Salvarea si l-am trimis la spital, mai vine el cu cardul la mine in 72 de ore? Deci e clar ca fac urgenta gratis.

Dar cea mai mare problema este ca ni se pot imputa niste servicii dupa aceea. Am mai patit-o cu retetele 0700, adica pentru medicamente care in mod normal au compensare 50%, dar in cazul persoanelor cu venituri sub 700 de lei pe luna compensarea devine 90%. Ni s-a spus sa le dam retetele chiar daca nu au adeverinta de venit, in baza declaratiei pe proprie raspundere. Medicii care au procedat asa au platit sute de milioane dupa cativa ani.

Stiti ce fac acum? Imi vine pacientul asigurat caruia nu i-a fost emis cardul. Dau print paginii de site-ul CNAS care imi arata ca e asigurat, dar nu are card emis si atasez print-ul la fisa. Nu pentru acum, ca oricum nu mi se accepta consultatia fara card si o fac pe gratis, ci pentru mai tarziu, cand vor veni sa-mi impute reteta.

In anul 2000 contractul-cadru avea 3 foi si era cu mult mai bun. As putea sa vorbesc ore in sir despre cate interdictii avem acum, despre protocoale, lista A, B, D. Esti foarte vulnerabil, poti gresi foarte usor si nu mai faci medicina.

