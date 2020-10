Teribila suferinta a doctoritei rapuse de COVID-19: "Doua saptamani s-a zbatut pentru viata"

Colegii spun ca doctorita, singurul medic urgentist calificat din Fetesti , s-ar fi imbolnavit, cel mai probabil, la serviciu, in ciuda faptului ca s-a protejat cu multa atentie."La UPU vin tot felul de pacienti, cu diverse afectiuni. Este posibil ca o persoana asimptomatica sa fi trecut pe aici... Acum nu mai conteaza nimic, este trist ca am pierdut-o. In urma cu fix o luna, pe 16 septembrie, a avut primele simptome. S-a testat, iar rezultatul a iesit negativ", este de parare Stelian Bercari, managerul Spitalului Municipal din Fetesti, unitate-suport COVID, pentru Adevarul.ro Directorul spitalului spune ca s-au facut eforturi uriase pentru a-i salva viata. "Dupa cateva a inceput sa-i fie tot mai rau. Am internat-o la noi, in izolator, si a fost testata din nou. Dupa doua zile s-a confirmat rezultatul, era infectata cu noul coronavirus. Va spun sincer ca s-a incercat imposibilul pentru a i se salva viata. A fost internata la spitalul Colentina, dar starea ei s-a degradat. A avut o evolutie relativ buna, insa dupa 7 zile starea generala s-a deteriorat. Nimic nu promitea ceva bun. Doua saptamani s-a zbatut pentru viata la ATI, intubata. Acest virus nenorocit ne-a dezarmat! Am vazut cazuri care s-au decompensat in cateva ore, aproape ca nu ai ce face pentru a salva viata pacientului. Atat de puternica este infectia. Regretam pierderea ei si ne rugam la Dumnezeu sa-i dea odihna vesnica!".Si Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a transmis vineri, 16 octombrie, un mesaj de condoleante