Testele COVID-19 au bagat zazanie in popor. Sa se dea gratis, s-ajunga la toata lumea

Acesta este si cazul Spitalului Clinic Judetean din Sibiu care a anuntat ca va efectua teste COVID-19, contra cost, si intr-un numar extrem de limitat. Si atat le-a trebuit doctorilor de acolo sa anunte ca nu fac decat 25 de teste la cerere contra 300 de lei testul.Mediul online s-a inflamat si s-a umplut de comentarii venite de la oameni care se considera care mai de care mai indreptatiti sa primeasca teste gratuite, chiar daca nevoia lor nu este una urgenta.Fie ca pleaca in calatorie sau vor sa-si faca testul pentru a sta mai linistiti, "luptatorii online" s-au suparat pe Spitalul Clinic Judetean din Sibiu.Spre exemplu, utilizatorul Mihaela este suparata ca aparatele de testare au fost cumparate din donatii si spitalul se "caliceste" si cere bani pe testari."Bravo! Ati fost ajutati sa cumparati aparatele de testare chiar si de oameni simpli, cu totii am contribuit mai mult sau mai putin cu cele necesare la dotarea spitalului cu materiale... iar voi in schimb ce faceti? 300 ron o testare? Nici macar sa va ganditi ca fara noi nu ati fi reusit si sa faceti totusi un pret mai decent...", scrie femeia foarte suparata.Alt utilizator se intreaba de ce nu se fac testari gratuite daca tot platim atatea taxe la stat."Daca tot suntem in r...l asta de virus, de ce statul nu ne testeaza gratis? Ca din salar ne trage o groaza de bani pentru sanatate, nu?", scrie Atilla.In schimb, Magdalena se plange ca testul este mult prea costisitor: "E foarte scump. In situatia data, spitalul se gandeste doar la salariile lor, nu la interesul omului. V-ati gandit ca daca vrea sa plece in concediu, ia sa il taxam noi. La 3 persoane ajunge de plateste 900 de Ron. Si mai vreti sa fiti respectati de oameni!?".Alt utilizator acuza spitalul ca vrea sa profite de pe urma analizelor, in loc sa ajute oamenii care au platit taxe obligatorii "degeaba". Comentariile sunt reproduse in totalitate."Laboratorul Clinic de Analize Medicale al unitatii va efectua la cerere, contra cost, analize RT-PCR COVID-19 la pretul de 300 lei/test, in limita a 25 de testari pe zi. Eliberarea rezultatului se face in maxim 48 de ore lucratoare. Programarile se fac telefonic la 0269215050, interior 430, de luni pana vineri intre orele 11.00-15.00 iar prelevarea probelor va avea loc zilnic intre orele 10.00 - 11.00, prin exsudat nazofaringian. Pacientii trebuie sa tina cont ca prelevarea trebuie realizata inainte de toaletarea cavitatii bucale sau consumarea de alimente sau lichide", a anuntat institutia.Scopul spitalului este sa furnizeze testare pentru cei care au suspiciuni si pentru pacienti, ne-au declarat oficialii spitalului."Acum fiind nevoie de testare de tipul acesta, in conditiile in care Grecia a impus, ne-am gandit si noi sa implementam tocmai pentru a veni in intampinarea oamenilor. Testul se va elibera in limba romana, urmand ca mai apoi pacientul sa mearga sa-l traduca. Cererea este destul de mare. Spre exemplu pentru 19 si 20 nu mai avem locuri, dar pentru maine mai sunt cateva. Totul este in functie de cum are fiecare nevoie", ne-a declarat Decebal Tudorita, purtator de cuvant al Spitalului Clinic Judetean Sibiu.