Trei angajati de la Spitalul de Boli Infectioase Timisoara, depistati pozitiv cu COVID-19 dupa ce au primit prima doza de vaccin

Managerul unitatii medicale, medicul Cristian Oancea, a declarat ca cei trei se aflau in cursul bolii cand au primit vaccinul, dar ca nu prezentau simptome."Erau in cursul bolii deja. Am vaccinat aceste persoane si cand au prezentat simptome minore, le-am gasit pozitive. Dar nu este in contextul vaccinarii. Credem ca dinainte au contactat virusul, dar erau asimptomatici. Acum sunt stabili, au simptome minore", a declarat medicul Cristian Oancea, pentru News.ro.Este vorba despre un medic, un asistent si o a treia persoana, angajata in randul personalului auxiliar.Pana acum, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, 500 de persoane, din randul angajatilor, au primit prima doza de vaccin impotriva COVID-19.