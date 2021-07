Barbat in stare grava dupa un accident de parapanta in Neamt. Victima a fost transportata la spital

"Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rutala Garcina, au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu parapanta, accidentandu-se, in localitatea Stejaru. Din primele cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca, un barbat, de aproximativ 40 de ani, din Bacau, in timpul unui zbor de agrement cu parapanta, a suferit un accident. Barbatul a fost transportat la spital , pentru a primi ingrijiri medicale", a transmis IPJ Neamt. Politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa, in vederea stabilirii, cu exactitate, a circumstantelor in care s-a produs evenimentul."Prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre faptul ca o persoana a cazut cu o parapanta in localitatea Stejaru, comuna Pangarati. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Piatra Neamt cu o autospeciala complexa pentru interventie si o ambulanta SMURD TIM", a transmis, sambata, ISU Neamt. Sursa citata a precizat ca este vorba despre un barbat, semiconstient , care a primit ingrijiri medicale de la membrii echipajului SMURD TIM si este transportat la Spitalul Judetean Piatra Neamt.