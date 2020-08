Un bebelus de doua luni din Alexandria, adus de urgenta cu elicopterul la Spitalul Universitar din Capitala. A fost zborul cu numarul 100

Cea de-a 100-a aterizare pe heliportul SUUB

Cei mai multi pacienti aveau infract ori AVC

"Ieri seara, pe heliportul construit pe Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti a fost inregistrat transportul medical aerian cu numarul 100. Pacientul, un bebelus de doar doua zile, din Alexandria, a fost adus de echipajul de pe elicopterul SMURD, avand icter intens hemolitic, el fiind preluat in Unitatea de Primiri Urgente a SUUB.In acest moment, bebelusul se afla in maternitatea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, sub tratament. Medicii ii fac in continuare o serie de investigatii, starea sa fiind satisfacatoare", a transmis marti Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti intr-un comunicat de presa.Conform reprezentantilor institutiei medicale, nou-nascutul avea nevoie de ingrijiri complexe si de un tratament de specialitate, acesta fiind motivul pentru care medicii de la Alexandria au decis transferul lui la SUUB.Cea de-a 100-a aterizare pe heliportul SUUB are loc la 8 luni de la inaugurarea investitiei de un milion de euro, costurile fiind suportate in totalitate o companie privata.Bilantul transporturilor medicale de urgenta arata ca cele doua culoare de zbor au fost folosite atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, indiferent de conditiile meteo In premiera pentru sistemul medical, 20 la suta dintre zboruri au avut loc noaptea - heliportul SUUB avand instalatie electrica de balizaj, cu marcaje luminoase, cu echipamente de salvare, protectie si de stingere a incendiilor.Cei 100 de pacieti adusi cu elicopterele SMURD provin din diferite zone ale tarii, cele mai multe cazuri fiind preluate din Craiova, Alexandria, Galati, Braila, Bacau, Constanta si Tulcea.Cei mai multi pacienti au fost adusi cu diagnostice precum infarct miocardic acut ori accident vascular cerebral, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti fiind recunoscut pentru performantele sale medicale in cardiologie si avand una din primele unitati din Romania de accident vascular cerebral si de urgente neurovasculare.Cel mai tanar pacient care a beneficiat de heliportul SUUB a fost un nou-nascut prematur transferat de la Alexandria. Medicii au considerat ca micutul are nevoie de ingrijri cu ajutorul unor aparate care sunt disponibile doar in maternitatile din Capitala. Astfel, la doar cateva ore de la nastere, nou-nascutul a fost preluat de elicopterul SMURD din Alexandria, adus la Spitalul Universitar, iar de aici transferat pe cale rutiera la Maternitatea Bucur.Cea mai aglomerata zi de aterizari si decolari pe heliportul Spitalului Universitar s-a dovedit a fi ziua de 30 decembrie. Nu mai putin de sase elicoptere au adus cazuri medicale din toata tara. Printre pacientii a caror viata a fost salvata prin transferul rapid au fost si doi barbati in stare foarte grava care suferisera infarcturi miocardice acute.Heliportul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti a devenit functional pe 3 decembrie 2019.Citeste si: