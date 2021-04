Bebelus nascut in autospeciala SMURD, in curtea unui spital din Arad

Femeia a fost asistata la nastere de un medic si de echipajul de paramedici.Potrivit ISU Arad, o tanara de 24 de ani a sunat de urgenta la 112 sa anunte ca urmeaza sa nasca si are nevoie de transport la maternitate. Un echipaj SMURD a preluat-o pe femeie din localitatea Ignestii, insa, pentru ca avea contractii foarte dese, la un interval de un minut, paramedicii au decis sa o transporte la cea mai apropiata unitate spitaliceasca, si anume la Sebis. Ajunsi in curtea spitalului, tanara a nascut in ambulanta, sub supravegherea medicului Claudia Dima si a celor trei paramedici de pe autospeciala SMURD, plutonierii major Lucian Palcu, Sebastian Rus si Ciprian Pop. Femeia a dat nastere unui baietel, apoi, impreuna cu bebelusul , a fost transferata la Spitalul Maternitate din Arad.Nu este pentru prima data cand un echipaj SMURD asista la o nastere in autospeciala, in judetul Arad. La finalul lunii februarie, tot in judetul Arad, o femeie a dat nastere unei fetite fiind asistata de paramedici.