Un iesean, in coma alcoolica record la 15 ani

La Spitalul de Copii "Sfanta Maria" din Iasi a fost "omologat" miercuri un adevarat record dupa ce un tanar in varsta de 15 ani a fost adus in coma alcoolica avand alcoolemia de 5,9 la mie.

El bause impreuna cu niste prieteni doua kilograme de rachiu de mere, iar la un moment dat a pus pariu cu amicii ca el poate bea pe nerasuflate o cana de rachiu de aproximativ 300 ml.

Dupa ce a dat peste cap cana, baiatul a plecat spre casa pe picioarele lui, dar nu a ajuns prea departe. I s-a facut rau intr-un parc si s-a asezat pe un banca de pe care a cazut, fiind gasit de niste trecatori care au alertat ambulanta.

"A ajuns la noi in spital in coma de gradul III. A fost gasit pe o banca din Parcul Copou in stare de inconstienta si dupa ce a fost transportat la Spitalul "Dr. I .C. Parhon", a fost transferat la Spitalul de Pediatrie.

Este primul caz din istoria spitalului nostru in care un copil soseste cu o alcoolemie atat de ridicata. Peste 3 la mie este letala la adulti, iar la copii nici nu mai vorbim", a declarat dr. Catalina Ionescu (foto), din cadrul Spitalului de Copii "Sf. Maria" Iasi.

Ea a adaugat ca baiatul a fost salvat, dar este inca internat in spital si se simte destul de rau deoarece acuza dureri foarte mari de cap si ameteli.