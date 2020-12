Un mort si doi raniti, dupa ce trei masini s-au ciocnit pe DN 65 in Olt. Cinci persoane, intre care doi minori, au fost asistate la fata locului

Tragedie in Ialomita. Doua femei au fost lovite de o masina pe trecerea de pietoni. Una dintre ele a murit Va mai recomandam si:

ISU Olt a intervenit, miercuri seara, la un accident rutier produs pe DN 65."In accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau opt persoane. In urma evenimentului doua persoane au ramas incarcerate, iar o persoana a fost gasita in stop cardio-respirator. Imediat au fost incepute manevrele de resuscitare pentru pacientul aflat in stop cardio-respirator, concomitent cu extragerea victimelor incarcerate", a transmis ISU Olt.Potrivit sursei citate, pentru extragerea victimelor, pompierii au indepartat mai multe elemente de caroserie, pacientii fiind preluati de echipajele medicale."Cele doua persoane incarcerate au fost transportate la UPU Slatina, constiente, politraumatizate prin accident rutier. Pacientul aflat in stop cardio-respirator nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat de medicul Serviciului Judetean de Ambulanta", au mai transmis pompierii.Acestia au precizat ca celelalte persoane implicate in accident, printre care si doi minori, au fost asistate la fata locului si au refuzat transportul la spital. Centrul Infotrafic a precizat ca traficul rutier este oprit pe ambele sensuri, fiind deviat pe drumul comunal din localitatea Valea Mare.