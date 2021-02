Un pacient de 80 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul cinci al Spitalului Judetean Constanta

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Anamaria Stoica, a declarat ca echipe din cadrul institutiei au fost solicitate sa intervina duminica dimineata dupa ce un barbat a cazut de la etajul cinci al Spitalului Judetean Constanta "Am fost solicitati sa intervenim prin apel unic la 112 in aceasta dimineata la o persoana posibil cazuta de la etajul cinci, in fata Centrului de Dializa. De indata la fata locului au fost alertate o masina de stingere cu apa si spuma, un echipaj de prim ajutor si un echipaj de ambulanta din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta - B2. Din pacate, barbatul in varsta de aproximativ 80 de ani a fost declarat decedat la fata locului in urma protocolului de resuscitare", a transmis purtatorul de cuvant al ISU Constanta, Anamaria Stoica.De asemenea, Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca in acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa."In aceasta dimineata, politisti din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati cu privire la faptul ca un pacient internat la Spitalul Judetean Constanta ar fi cazut in gol de la etajul 5.Politistii au identificat persoana in cauza, de 80 de ani, din municipiul Constanta, cadrele medicale declarand decesul. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a anuntat IPJ Constanta.