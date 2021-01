Valeriu Gheorghita: Studentii la medicina ar putea face parte din echipele de vaccinare

"Am avut intalniri si discutii cu rectorii universitatilor de medicina si farmacie in ideea de a stabili un acord cu directiile de sanatate publica, tocmai pentru a permite studentilor la medicina sa efectueze activitati de voluntariat in echipele de vaccinare. Asteptam aceste liste in perioada imediat urmatoare, iar in ceea ce priveste capacitatea sau resursa umana de a deservi aceste centre de vaccinare, de la nivelul fiecarui judet, am primit un necesar de resursa umana care acopera nevoile acestui moment. Dar ceea ce se asteapta este o precizare a modalitatilor prin care fiecare persoana din echipa de vaccinare va fi platita", a explicat dr. Gheorghita intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria Intrebat cine va putea participa, dr. Gheorghita a vorbit despre medici de medicina scolara, asistenti medicali comunitari si personal din alte tipuri de specialitati medicale care vor sa faca parte din echipa de vaccinare."Problema resursei umane afecteaza toate tarile si nu este o particularitate a Romaniei", a mentionat acesta.