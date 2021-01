Verificari la Consiliul Judetean Sibiu dupa ce mai multi angajati s-ar fi vaccinat preferential la centrul de la spital, care nu apare pe platforma

Acuzatiile au fost facute de catre un membru USR , angajat al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu."Mi s-a comunicat aparitia in spatiul public a unor informatii care sugereaza ca institutia pe care o conduc << sare peste rand >> sa isi vaccineze angajatii inaintea altor categorii indreptatite. Va asigur ca niciun angajat din cadrul Consiliului Judetean Sibiu nu a fost vaccinat si nici nu va exista vreo sustinere din partea mea pentru eludarea etapelor pe care trebuie sa le urmeze orice cetatean pentru vaccinare.Sunt total impotriva unor astfel de practici si va incurajez oricand sa imi semnalati daca le constatati. Facem o analiza alaturi de institutiile implicate, pentru a vedea exact unde s-a produs aceasta eroare si vom reveni cu informatii care sa clarifice aceste aspecte, indiferent de natura acestora", a transmis, vineri seara, presedintele CJ Sibiu, Daniela Cimpean. Acuzatiile au fost facute de un membru USR Sibiu , pe pagina de Facebook "Centrele de vaccinare din Sibiu promise de autoritatile sibiene sunt inexistente. (...) Programarile se fac pe aceeasi platforma de catre toata lumea, inclusiv de catre call-center. Mai putin Consiliul Judetean care isi vaccineaza tot personalul la centrul de vaccinare de la Spitalul Judetean, care nu este pe platforma.Am vazut o confirmare de programare care arata exact ca cea de pe platforma, deci rezulta ca exista centre de vaccinare pe platforma care nu-s vizibile de muritorii de rand. Mai pe intelesul tuturor, tot procesul asta de vaccinare se face dupa cate relatii si pile ai, sau daca esti director de institutie si ai, spre exemplu, Spitalul Judetean in subordine", a scris Zeno Popovici pe pagina sa de Facebook.Zeno Popovici este membru al USR Sibiu si lucreaza la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, insa spune ca vaccinarea profesorilor inainte de a incepe scoala este "o utopie"."Ca sa va spun cum a mers treaba la ULBS. Am primit un formular si ne-au bagat in platforma. Dupa care, neexistand posibilitate de programare in masa, a trebuit sa intram fiecare sa ne programam. Asta e, daca ULBS nu are Spitalul Judetean in subordine, au facut si ei ce au putut", a mai scris Zeno Popovici.In judetul Sibiu sunt vizibile in platforma patru centre de vaccinare, unul singur fiind in municipiul Sibiu. Restul sunt in orasele Agnita, Avrig si Medias. Centrul de vaccinare de la Spitalul Judetean Sibiu nu apare in platforma, fiind deschis in 31 decembrie 2020 pentru personalul medical.