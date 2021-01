Cazul socant al batranului filmat cum cere ajutor medicilor, dupa ce a cazut pe holul unui spital. Reactia ministrului Sanatatii

"Am urmarit si eu imaginile care au fost postate pe retelele de socializare online de la Spitalul Orasenesc din Corabia si am cerut aseara trimiterea de indata a unei echipe de control la fata locului pentru a stabili ce s-a intamplat cu exactitate cu acest domn. Dupa ce voi avea toate informatiile, voi putea lua o decizie pentru ca astfel de situatii sa fie tratate cu mult mai mult profesionalism de catre personalul spitalicesc", a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.Raportul realizat de echipa de control a DSP Olt va fi inaintat, in conformitate cu legislatia in vigoare, Corpului de Control al ministrului Sanatatii.Imagini cu un batran care sta in genunchi pe holurile unui spital , neputand sa se ridice, au fost filmate si postate pe Facebook , cea care le-a realizat sustinand ca totul s-a intamplat la spitalul orasenesc din Corabia. In imaginile postate se vede cum cadre medicale care asista la ce i se intampla batranului ii cer acestuia sa se ridice singur pe scaun si il ghideaza, fara a-l ajuta, desi, in mod evident, varstnicul, care spune ca a suferit un accident vascular, abia se poate misca.