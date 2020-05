Zeci de bolnavi de cancer, la cozi uriase. Explicatiile directorului de la Institutul Oncologic

Ziare.

Din cauza aglomeratiei, oamenii nu au mai respectat distantarea sociala, dupa cum se poate observa in fotografiile publicate pe Facebook de Cristina Severin."Domnule doctor Raed Arafat, domnule Orban, sunteti sigur ca protocoalele anticovid 19 din spitale sunt ceea ce trebuie pentru bolnavii romani? Imaginile atasate sunt de dimineata, de la Institutul Oncologic Bucuresti. Ele surprind pacientii care trebuie sa urmeze tratamentul, deci bolnavii de cancer, care stau cu orele la coada pentru perfuzii si ce mai au de facut.Domnule Arafat, ati vorbit aseara, in emisiunea lui Ionut Cristache, despre grupuri, depistate de SRI, care urmaresc raspandirea de fake-news-uri, respectiv alterarea starii de "armonie" care domneste in Romania.Va asigur ca fotografiile sunt reale, netrucate, facute de unul dintre pacientii care a stat mai bine de o ora la coada si mai avea mult pana sa intre in IOB. Cred ca a si plecat. Omul plangea si spunea ca 'isi bat joc de noi'. Cred ca se referea la dumneavoastra si la Guvern. De fapt, sunt sigura", a scris aceasta pe reteaua sociala.Iata si imaginile:In replica, Bogdan Tanase, director medical al Institutului Oncologic Bucuresti, spune ca aglomeratia a fost cauzata de doi factori: au venit mai multi pacienti decat de obicei, dar au fost introduse si filtre suplimentare pentru pacientii care fac tratament in unitatea spitaliceasca."Ceea ce s-a intamplat a fost o consecinta a doua lucruri: in primul rand, au venit mai multi pacienti decat de obicei, din cauza faptului ca s-a relaxat totul si au venit multi pacienti pentru controale, pentru lucruri pentru care pana acum au stat acasa.Al doilea lucru e ca am introdus un filtru suplimentar pentru pacientii care fac tratament in institut - si aici vorbim de peste 300 de pacienti pe zi - si anume, recoltarea de teste pentru COVID.Pentru lucrul asta, pacientii trebuiau sa astepte sa fie recoltati. Si de asta s-a intamplat ce s-a intamplat si maine nu se va mai repeta", a spus la Digi24 Bogdan Tanase.