Anual, in Romania 55.000 de persoane sufera un AVC ischemic, 10.000 persoane un AVC hemoragic si 3.250 o hemoragie subarahnoidiana

De altfel, accidentele vasculare cerebrale (AVC) reprezinta a doua cauza de mortalitate la nivel global dupa boala cardiaca ischemica si principala cauza de dizabilitate.Anul acesta, Ministerul Sanatatii a realizat un nou pas important in tratarea pacientilor cu AVC prin aprobarea unei proceduri operationale pilot privind prenotificarea in cazul pacientilor cu accident vascular cerebral acut. Procedura a foat aprobata prin Ordin al ministrului Sanatatii si se va implementa la nivelul unitatilor sanitare din Bucuresti care deruleaza AP-AVCAc.Mai exact, conform protocolului national dedicat tratamentului interventional al pacientilor cu AVC acut, intreg lantul operational care are drept scop transportul cat mai rapid la cea mai apropiata unitate spitaliceasca apta sa efectueze o procedura de revascularizare se initiaza la preluarea apelului de urgenta de catre operatorii 112. Acestia vor dirija apelul catre dispeceratul Serviciilor de Ambulanta.Pentru programul pilot, in municipiul Bucuresti, daca personalul ambulantei, la sosirea la pacient, va mentine suspiciunea unui AVC, atunci se va anunta imediat, dispeceratul care va declansa codul AVC si va contacta cel mai apropiat din cele 7 spitale capabile sa ofere tratament de revascularizare inclus in AP-AVC (Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Spitalul Universitar de Urgenta Elias, Spitalul de Urgenta Militar Central, Institutul National de Boli Cerebrovasculare, Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Clinic Fundeni).Spitalul are obligatia ca, pana la sosirea pacientului, sa pregateasca echipa de interventie, astfel incat pacientul sa poata benrficia de servicii medicale de specialitate intr - un timp optim.Reamintim ca, Ministerul Sanatatii a derulat in perioada 2011- 2014 un program pilot, in opt spitale, si deruleaza din anul 2015 actiunea prioritara AP-AVC prin care finanteaza tratamentul de reperfuzie al AVC ischemic: farmacologic (alteplaza) si endovascular (kit-uri de trombectomie/trombaspiratie) precum si tratamentul endovascular al hemoragiei subarahnoidiene determinate de ruptura anevrismala.In cursul anului 2019, Ministerul Sanatatii a extins AP-AVC, de la 10 centre la nivel national la 43 de centre, ceea ce a dus la o crestere semnificativa a numarului de pacienti cu AVC ischemice tratati prin metode de revascularizare la nivel national. Rata de pacienti tratati a crescut de la 0.8% in 2017 si 1.2% in 2018 la 4.11% in 2019.