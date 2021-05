54.000 doze de vaccin Johnson&Johnson intra maine in tara. Harta centrelor de depozitare VIDEO

"54.000 doze de vaccin Janssen vor ajunge maine, 13 mai, la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra", a transmis CNCAV.Ulterior, dozele de vaccin vor fi distribuite dupa cum urmeaza:- Centrul National de Stocare Bucuresti: 6.000 doze;- Centrul Regional de Depozitare Brasov: 9.600 doze;- Centrul Regional de Depozitare Cluj: 9.600 doze;- Centrul Regional de Depozitare Constanta: 7.200 doze;- Centrul Regional de Depozitare Craiova: 7.200 doze;- Centrul Regional de Depozitare Iasi: 9.600 doze;- Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 4.800 doze.Pana in prezent, 108.000 de doze Janssen au fost receptionate, iar 8.651 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei.In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, periodic, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei.