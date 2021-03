Cate persoane s-au vaccinat anti-Covid-19 in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate aproape 240 de reactii adverse

CNCAV precizeaza ca 30.797 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar doza a doua au primit-o 28.311 de persoane.Pana in prezent, de la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 2.685.878 de doze unui numar de 1.831.477 de persoane, dintre care 977.076 au primit o doza, iar 854.401 si doza a doua.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 239 de reactii adverse, 12 de tip local si 227 de tip general.De la inceputul imunizarii, s-au inregistrat 9.406 de reactii adverse la vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca. Conform sursei citate, 102 reactii adverse sunt in curs de investigare.Autoritatile au transmis ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 6.136 de cazuri noi si 137 de decese. La ATI sunt internati 1.351 de pacienti.