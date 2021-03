Primul centru de vaccinare non-stop din Romania este operational la Spitalul Judetean Timisoara. Imunizarea se face cu un singur tip de ser

CITESTE SI:

Centrul va avea cate patru fluxuri pe zi si pe noapte, iar imunizarea se face doar cu vaccinul Pfizer.Zeci de persoane s-au vaccinat deja in noul centru amenajat la parterul Clinicii de Ortopedie a spitalului din Timisoara.Potrivit managerului spitalului, Raul Patrascu, capacitatea de vaccinare zilnica este de 480 de persoane, iar imunizarea se face doar cu vaccinul Pfizer."Am decis ca la nivelul Spitalului Judetean din Timisoara sa functioneze un centru de vaccinare deschis nonstop, sapte zile pe saptamana. (...). Vaccinarea este una din cele mai eficiente metode de a combate temutul virus. Am cantarit mult decizia de a-mi asuma acest centru si m-am consultat atat cu presedintele Consiliului Judetean, Alin Nica, cat si cu directorul Directiei de Sanatate Publica Timis, dr. Flavius Cioca. Nu au ezitat si au ajutat semnificativ in realizarea acestui proiect", a declarat dr. Raul Patrascu, citat de AGERPRES Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a detaliat marti, 23 martie, ca deschiderea acestui centru de vaccinare reprezinta un pas eficient catre imunizarea unui important segment de populatie si imaginarea unui nou inceput, fara pandemie.El a adaugat ca luni a discutat cu coordonatorul national al campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita , care l-a asigurat de sprijinul pentru implicarea medicilor de familie in campania de vaccinare si pentru alocarea unui numar mai mare de vaccinuri avand in vedere criza cu care se confrunta Timisoara si zona periurbana.