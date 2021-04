Romanii se vor putea vaccina si in masina! Premierul Florin Citu a anuntat noi masuri legate de campania de vaccinare VIDEO

"As vrea sa va anunt ca incepem sa avem exact dozele si acum trebuie. Vom transforma mai multe centre AstraZeneca in centre Pfizer si vom permite operatorilor economici sa organizeze centre de vaccinare, unde vom furniza vaccin in functie de zona.Am ajuns acum la o capacitate de 115.000 doze pe zi, vom ajunge pe data de 20 la o capacitate de 120.000 de doze pe zi. Avem centre de vaccinare, iar romanii daca vor si trebuie sa revenim la viata normala, asta este singura solutie: sa ne vaccinam. Vreau sa avem o viata normala, sa ne bucuram de o vara normala.", a afirmat Florin Citu, dupa ce a vizitat centrul de vaccinare de la Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" din Cluj-Napoca.El a afirmat ca in zilele urmatoare vor aparea cateva modificari."In primul rand, vom da posibilitatea de a avea centre de vaccinare cu Pfizer drive thru, deci lumea deja stie ce inseamna acest lucru. Se va face in perioada urmatoare, stiu ca se va incepe probabil la Bucuresti , dar sunt sigur ca si la Cluj va fi un centru in perioada urmatoare. Vom creste fluxul zilnic de la 72 la 96, ceea ce inseamna iarasi - creste viteza de vaccinare. Vom transforma mai multe centre AstraZeneca in centre Pfizer pentru a permite mai multor cetateni sa se vaccineze si vom permite companiilor, operatorilor economici, sa aiba centre de vaccinare unde vom furniza vaccin in functie de zona s.a.m.d.", a mai declarat Citu.