Petitie pentru extinderea programului de vaccinare COVID-19 in Republica Moldova. Ce propune un grup de experti in politici publice

"Exista o gramada de motive, practice si politice, pentru care ar trebui sa facem asta, intr-un moment in care Moldova se indreapta catre alegeri parlamentare anticipate, care probabil vor avea loc candva in perioada iunie-august. Cel mai important este insa faptul ca ar fi absurd sa generam chiar noi fracturi artificiale in societatea moldoveneasca, intre vaccinati si nevaccinati, uneori chiar in cadrul aceleiasi famili in care unii membri au dubla cetatenie iar altii nu", se precizeaza pe pagina de Facebook a organizatiei.