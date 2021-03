Gheorghita, despre extinderea vaccinarii in piete si mall-uri, cu echipe mobile: "Luam in calcul, dar la acest moment nu se pune problema"

Intrebat daca vor exista si in Romania centre de vaccinare mobile in spatiile aglomerate, precum pietele, sau in cabinetele medicilor de familie, Valeriu Gheorghita a raspuns: "Suntem constienti cu totii ca la un moment dat viziunea noastra trebuie schimbata si nu vom putea astepta la nesfarsit ca o persoana sa ajunga intr-un centru de vaccinare. De la un anumit moment trebuie sa mergem noi catre acele persoane, cu centre de vaccinare mobile, cu echipe mobile.Este un model pe care l-au adoptat toate tarile care au o campanie de vaccinare de succes. Acelasi lucru il face si Israelul, pentru ca poti sa vaccinezi un numar de persoane care sunt dispuse sa se vaccineze , insa de la un procent in fata trebuie sa faci eforturi suplimentare, sa asiguri cele 70% de persoane vaccinate. Da, luam in calcul acest lucru, dar la acest moment nu se pune problema". Romania va continua vaccinarea impotriva COVID-19 cu vaccinul produs de AstraZeneca. Decizia a fost luata luni seara de reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Ministerului Sanatatii, Institutului National de Sanatate Publica si ai Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR).