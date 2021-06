Inflamatie cardiaca la tinerii vaccinati cu vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer. 275 de cazuri la 5 milioane de persoane imunizate in Israel

Pfizer a anuntat intr-un comunicat ca are cunostinta despre observatiile israeliene legate de miocardita si ca nu a fost stabilita o legatura cauzala cu vaccinul sau.Compania analizeaza cu atentie evenimentele adverse si are intalniri regulate cu Departamentru pentru siguranta vaccinurilor din Ministerul israelian al Sanatatii, pentru evaluarea datelor.In Israel au fost raportate 275 de cazui de miocardite, in perioada decembrie 2020-mai 2021, in randul a peste 5 milioane de persoane vaccinare, a anuntat ministerul, dezvaluind concluziile unui studiu comandat pentru analizarea problemei.Majoritatea pacientilor care au suferit inflatia inimii au stat in spital nu mai mult de patru zile, iar 95% din cazuri au fost clasificate ca fiind usoare, potrivit studiului, despre care ministerul a afirmat ca a fost efectiat de trei echipe de experti.Studiul a constatat ca "exista o legatura probabila intre administrarea celei de-a doua doze (de vaccin al Pfizer) si aparitia miocarditei la barbatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 30 de ani", se arata intr-un comunicat. Potrivit constatarilor, o astfel de legatura a fost observata mai mult in randul barbati cu varste cuprinse intre 16 si 19 ani decat in alte grupe de varsta.Un grup consultativ al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a recomandat luna trecuta un studiu suplimentar asupra posibilitatii unei legaturi intre vaccinurile ARNm si miocarditei, cum sunt cele de la Pfizer si Moderna.Intr-o sedinta din 24 mai, grupul consultativ CDC a spus ca datele din sistemul de raportare a evenimentelor adverse ale vaccinurilor (VAERS) - care se bazeaza pe indivizi pentru a raporta rezultatele - au aratat un numar mai mare decat era asteptat de cazuri de miocardita sau pericardita la persoane cu varste de 16-24 de ani.Cu toate acestea, grupul a mai spus ca datele dintr-o alta baza de date - Vaccine Safety Datalink (VSD) - nu au aratat ca ratele de miocardita sau pericardita dupa vaccinarea COVID-19 difera fata de asteptari.VSD contine date de la noua organizatii de asistenta medicala si poate fi utilizat pentru a compara populatiile vaccinate cu cele nevaccinate. Dr. Paul Offit, directorul Centrului de educatie pentru vaccinuri de la Spitalul de Copii din Philadelphia, a spus ca parintii ar trebui sa isi vaccineze copiii din cauza riscurilor necunoscute ale COVID-19, inclusiv a sindromului inflamator multi-sistem.Aceasta problema a unei miocardite tranzitorii asociate cu un vaccin este in prezent un risc teoretic si nedovedit, a spus Offit".Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a declarat saptamana trecuta ca inflamatia inimii dupa administrarea vaccinului Pfizer nu este un motiv de ingrijorare, deoarece astfel de incidente au fost similare cu cele din populatia generala. La momentul respectiv, a adaugat ca tinerii sunt cei mai predispusi la aceasta afectiune.Israelul a renuntat sa permita adolescentilor de 12-15 ani sa se vaccineze, in asteptarea raportului Ministerului Sanatatii. In paralel cu publicarea acestor constatari, un comitet al ministerului a aprobat vaccinarea adolescentilor, a spus un inalt oficial."Comitetul a dat unda verde pentru vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, iar acest lucru va fi posibil incepand cu saptamana viitoare", a declarat pentru Radio 103 FM Nachman Ash, coordonatorul pentru reactia la pandemie in Israel.Eficacitatea vaccinului este mai mare decat riscul. Israelul este lider mondial in vaccinare.Cu doar cateva infectii de Covid-19 pe zi si un total de cazuri active de doar 340 in intreaga tara, economia iraeliana s-a deschis pe deplin, desi raman restrictii legate de intrarea turistilor in tara. Aproximativ 55% din populatia Israelului a fost deja vaccinata. De marti, restrictiile privind distantarea sociala si necesitatea permiselor speciale de vaccinare pentru a intra in anumite restaurante si locatii au fost eliminate.