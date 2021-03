OMS a cercetat originile Covid: cat de plauzibila e teza fabricarii in laborator

Citeste si: Vaccinul anti-COVID Johnson&Johnson va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie Rezultatele au fost in mare masura prevazute, dar au lasat multe intrebari fara raspuns, iar echipa de cercetatori care lucreaza la studiu a propus aprofundari suplimentare in fiecare domeniu, cu exceptia posibilitatii scurgerii din laborator, a scris agentia de presa, care a obtinut o copie a studiului.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut ca a primit raportul de la expertii independenti, insa a refuzat sa ofere detalii, afirmand, in cadrul unui briefing la Geneva, urmatoarele: "Toate ipotezele sunt pe masa si justifica desfasurarea unor studii complete si suplimentare".Raportul de 400 de pagini, elaborat de echipa care a realizat o misiune in orasul central chinez Wuhan, unde a fost identificat pentru prima data noul coronavirus, la sfarsitul anului 2019, urmeaza sa fie publicat marti, dupa ce diplomati din cele 194 de state membre ale OMS vor fi informati in legatura cu concluziile acestuia, a declarat Tedros.Ministrul german pentru dezvoltare internationala, Gerd Mueller, a declarat, dupa discutiile cu Tedros, ca saluta cooperarea Chinei in cadrul acestei anchete. Statele Unite se asteapta ca investigatia coordonata de OMS sa necesite studierea suplimentara a virusului SARS-CoV-2, inclusiv, probabil, prin o noua vizita in China, a declarat, saptamana trecuta, un oficial american de rang inalt, care si-a exprimat speranta ca raportul se va "baza pe stiinta".