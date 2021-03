Autoritatile, despre problemele platformei de vaccinare: "Traficul poate inregistra intarzieri. Listele de asteptare vor ramane deschise"

"Platforma este functionala si permite inscrierea beneficiarilor. In cursul zilei de 15 martie a.c., pana la ora 12:30, prin intermediul platformei s-au programat 41.145 persoane la centrele in care mai existau locuri libere. Totodata, pana la ora 12:30 s-au deschis liste de asteptare pentru 30 judete pe care s-au inscris 100.001 persoane in 361 centre de vaccinare", anunta autoritatile, potrivit news.ro. In cursul acestei zile se desfasoara operatiunile tehnice de implementare a listelor de asteptare in timp ce platforma este deschisa publicului."Avand in vedere ca listele de asteptare pe fiecare centru de vaccinare din tara se implementeaza progresiv in conformitate cu programul postat pe site-ul ROVACCINARE, traficul poate inregistra intarzieri. Listele de asteptare vor ramane deschise pe toata durata campaniei de vaccinare", precizeaza Comitetul de Coordonare a Vaccinarii. Totodata, recomanda cetatenilor sa ia in considerare orele prevazute in programul postat pentru a verifica deschiderea centrelor de vaccinare si a listelor de asteptare aferente.